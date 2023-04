El FDT destaca el "proceso de transformación" que abrió Néstor Kirchner

Foto: Daniel Luna

27/04/2003. Había terminado el comicio. Era concejal de Rosario, había sido una especie de coordinador de campaña. Días antes, Cristina (todavía no era CFK) cerraba nuestra campaña. Acto modesto, en un salón de un hotel. Habló casi sin voz. Fui el locutor/presentador — Agustín Rossi (@RossiAgustinOk) April 27, 2023

El 27 de abril de 2003, hace 20 años, Néstor Kirchner comenzaba a cambiar la historia, a recuperar la autoestima de las y los argentinos y a demostrar que con voluntad política se puede construir una Patria con todos y para todos y todas.#Néstor20Años pic.twitter.com/6FkdndCNRJ — Wado de Pedro 🇦🇷 (@wadodecorrido) April 27, 2023

A 20 años del triunfo de Néstor Kirchner. 🇦🇷



Siempre leales a tus convicciones y reivindicando tu enorme legado, te recordamos con la convicción de ampliar la participación política de nuestro movimiento. Siempre primero la Patria.✌🏽 pic.twitter.com/cQQ59FiPIF — Victoria Tolosa Paz (@vtolosapaz) April 27, 2023

Hace 20 años, ese hombre fue un nuevo amanecer para nuestra Patria.

Hoy Cristina nos alienta a que tengamos coraje de construir un nuevo día . pic.twitter.com/PQnI74QxFz — Maria Teresa Garcia (@TereGarciaOK) April 27, 2023

Hace 20 años, el 27 de abril de 2003, se inauguraba una nueva etapa en la Argentina.



Néstor asumió la presidencia de la Nación y con una firme decisión política y enarbolando las banderas del peronismo, comenzó un proceso de transformación de nuestro país. #GraciasNéstor pic.twitter.com/LzHnI8PWnZ — Jorge Taiana (@JorgeTaiana) April 27, 2023

🗓️ • A 20 años de las elecciones que cambiaron la historia.



» Néstor Kirchner, con el 22% de los votos, asumió con coraje y con convicciones firmes para sacar a la Argentina del pozo. #Nestor20Años 🐧 pic.twitter.com/0EejZeVsWZ — La Cámpora (@la_campora) April 27, 2023

Funcionarios y dirigentes del Frente de Todos (FDT) destacaron el camino iniciado por el expresidente Néstor Kirchner y afirmaron que su gestión abrió unen el país, al cumplirse este jueves 20 años de las elecciones que le permitieron llegar a la Presidencia de la Nación.En una serie de tuits publicados en su cuenta oficial, el jefe de Gabinete,, recordó aquel domingo 27 de abril de 2003: “Había terminado el comicio. Era concejal de Rosario, había sido una especie de coordinador de campaña. Días antes, Cristina (todavía no era CFK) cerraba nuestra campaña. Acto modesto, en un salón de un hotel. Habló casi sin voz. Fui el locutor/presentador”.“Néstor iba a ser Presidente. Abrió el camino, fijó el norte. Detrás íbamos todos. No éramos tantos, rápidamente fuimos muchos. Ese 22 % de votos permitieron 4 años de Néstor como Presidente y 8 de CFK. 12 años imborrables en la memoria del pueblo argentino. A 20 años de ese abril, simplemente Gracias”, finalizó quien fuera presidente del bloque de diputados nacionales del Frente para la Victoria (FpV) de 2005 al 2013.Con el hashtag #Néstor20años, el ministro del Interior,, señaló que “hace 20 años, Néstor Kirchner comenzaba a cambiar la historia, a recuperar la autoestima de las y los argentinos y a demostrar que con voluntad política se puede construir una Patria con todos y para todos y todas”.Asimismo, la ministra de Desarrollo Social,, aseguró en sus redes sociales: “Siempre leales a tus convicciones y reivindicando tu enorme legado. Te recordamos con la convicción de ampliar la participación política de nuestro movimiento. Siempre primero la Patria”.A su turno, el embajador argentino en Brasil,, quien fuera el compañero de fórmula de Kirchner en 2003, manifestó: “Realmente Néstor marcó mi vida para siempre. Él fue un adelantado, un fuera de serie. Sus políticas orientadas a la distribución del ingreso y al desendeudamiento. Cumplió holgadamente y hoy se lo recuerda por eso y realmente nos tiene que inspirar. Es el gran desafío y la gran responsabilidad que tenemos”.Para la ministra de Gobierno bonaerense y vicepresidenta 1ª del PJ,, “hace 20 años Néstor llegaba a la presidencia para transformar para siempre la historia de nuestro país”.En tanto, la presidenta de los senadores bonaerenses del Frente de Todos,, afirmó que “hace 20 años, ese hombre fue un nuevo amanecer para nuestra Patria. Hoy Cristina nos alienta a que tengamos coraje de construir un nuevo día”.En la misma línea, la senadora mendocinaplanteó: “Como él nos enseñó, demostremos que podemos hacer una Argentina distinta”.El ministro de Ciencia y Tecnología,, quien fue el ministro de Educación de Kirchner, consideró que “durante su gobierno, Néstor encabezó uno de los procesos de crecimiento y distribución del ingreso más importantes de nuestra historia. Recuperó el autoestima de las y los argentinos. Tuve el honor y el orgullo de trabajar a su lado”.También el ministro de Defensa,-quien fue canciller desde 2005 al 2010- publicó: “Hace 20 años se inauguraba una nueva etapa en la Argentina. Néstor asumió la Presidencia con una firme decisión política y enarbolando las banderas del peronismo. Comenzó un proceso de transformación de nuestro país”.Para, actual ministro de Obras Públicas, Néstor Kirchner “volvió a dar esperanza y ganas de hacer política. Con la bandera del peronismo en alto supo construir un país en crecimiento con más trabajo, derechos y oportunidades”.Por su parte, la vicegobernadora bonaerenseconsideró que Néstor Kirchner “marcó el camino en materia de derechos humanos y justicia social. Siempre recordamos su compromiso y su lucha por una Patria más justa, libre y soberana”.El secretario de Derechos Humanos,i, al igual que la agrupación, resaltó que “Néstor Kirchner, con el 22% de los votos, asumió con coraje y con convicciones firmes para sacar a la Argentina del pozo”.El intendente de Avellaneda,, también recordó el aniversario: "Cuando el dolor de 2001 aún estaba fresco, un militante llegó para decirnos que Argentina podía volver a ser un país de trabajo, estabilidad y futuro. A 20 años de la elección que cambió la historia llevamos a Néstor como bandera. #Néstor20Años"También, intendenta del municipio bonaerense de Quilmes, recordó que “Néstor llegó cuando ya nadie creía, cuando todo parecía perdido. Ya son 20 años de aquel día y tu marca es un recuerdo imborrable”.Hace 20 años, Néstor Kirchner obtenía el 22,24 por ciento de los votos en la primera vuelta de las elecciones presidenciales en las que se impuso Carlos Saúl Menem con el 24,24 por ciento de los sufragios emitidos, pero la decisión del ex presidente riojano de no presentarse a un balotaje en el que todos los sondeos lo daban como perdedor, convirtió al entonces gobernador de Santa Cruz en el presidente de la Nación, investidura que mantuvo hasta 2007, cuando ganó los comicios Cristina Fernández.Kirchner murió el 27 de octubre de 2010, durante el primer mandato de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.