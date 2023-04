A pesar de la tregua, se registran nuevos combates en la capital de Sudán

Los combates se registraron incluso después de la mediación por parte de Estados Unidos. Foto: AFP

Los combates entre el Ejército sudanés y un grupo paramilitar se reanudaron este jueves la capital de Sudán y recrudecieron en el oeste del país pese a un cese del fuego mediado por Estados Unidos En un hecho promisorio, el jefe del Ejército afirmó en la noche del pasado miércoles que accedió a participar de un diálogo regional para extender la tregua de tres días, que expira el viernes, acordada con las milicias de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR).Tras un primer día de relativa calma gracias a la tregua,También, informó la agencia de noticias AFP.Desde el inicio del conflicto, el 15 de abril, entre las tropas del general Abdel Fatah al-Burhan y las fuerzas del general Mohamed Hamdan Daglo, jefe de las FAR, han fracasado varios intentos de detener los combates en el gran país árabe del noreste de África.y su lucha pone freno a planes para que el país tenga finalmente una democracia tras décadas de dictadura.No obstante, el general Al Burhan afirmó que aceptaba discutir en Juba, capital del vecino Sudán del Sur, una prolongación de la última tregua, que vence el viernes y que, a diferencia de otras previas, fue mediada por EEUU.Los paramilitares no comentaron esta posibilidad, que es una iniciativa del bloque regional de África del Este.Según el Ministerio de Salud de Sudán,Además de la capital, la violencia arrasa a otras regiones del país, especialmente en Darfur, una región del oeste de Sudán que ya fue escenario de una sangrienta guerra en la década de 2000.En la capital de la esta región, El Geneina, se registraron saqueos, asesinatos y quemas de casas, según la ONU.Naciones Unidas, que tuvo que interrumpir sus actividades tras la muerte de cinco trabajadores humanitarios, advirtió que ya no puede prestar ayudar en una zona donde "50.000 niños sufren de desnutrición aguda".que es uno de los más pobres del mundo.Quienes permanecen en el país deben enfrentar carencias de alimentos, falta de agua y de electricidad, además de cortes de las líneas telefónicas y de Internet.Los países vecinos ya han recibido decenas de miles de personas, especialmente Egipto y Etiopía, según la ONU, que tome un éxodo masivo.En los últimos días,, según el jefe de la diplomacia del bloque, Josep Borrell. España anunció la salida de 100 personas, entre las que había latinoamericanos.En total, 14 hospitales fueron bombardeados, según un sindicato de médicos, y otros 19 han sido evacuados, ya que estaban bajo ataque, carecían de material, de personal o debido a que los combatientes tomaron las zonas aledañas.Aprovechando el caos,Entre los prófugos hay un miembro del antiguo gobierno que está requerido por la Corte Penal Internacional (CPI) acusado de crímenes contra la humanidad.Al Bashir, de 79 años,, sin precisar la fecha del traslado.Al Bashir fue derrocado por el ejército bajo la presión popular en abril de 2019.Los dos generales que están enfrentados en el conflicto actual enterraron las expectativas de una transición a la democracia cuando se aliaron en 2021 para sacar a los civiles del poder.Después, Al Burhan y Daglo entraron en conflicto por sus desacuerdos sobre la integración de los paramilitares en el seno del ejército.