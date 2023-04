Jornada de alto vuelo en el Bafici con "La sudestada" y "Notas sobre un verano"

"La sudestada", segunda película de la dupla Daniel Casabe - Edgardo Dieleke / Foto: Prensa

La Sudestada. / Foto: Prensa

Notas sobre un verano. / Foto: Prensa

Llorente apela en este caso a un universo conocido, que es el de los jóvenes de pueblo que abandonan su terruño para irse a la capital y terminan siendo, en sus palabras, "los del no lugar" porque no se sienten ni de aquí ni de allá

Diego Llorente. / Foto: Prensa

La anteúltima jornada de presentaciones en la Competencia Internacional de la 24ta edición del Bafici presentó dos sobresalientes filmes: la argentina "La sudestada" y la española "Notas sobre un verano", que mantienen la vara alta en una sección que supo sostener calidad en sus cintas.- Edgardo Dieleke, se presentó en el horario poco amigable de las 21.45 de este miércoles, aunque pese a ello no se privó de llenar la gigantesca sala Leonardo Favio del cine Gaumont para ver el regreso de Katja Alemann a la pantalla grande y la soberbia actuación de Juan Carrasco.. Lejos de las intrigas y los misterios, la trayectoria de Jorge (Carrasco) abarca un aburrido currículum de herencias, empleados vs. empleadores y algún que otro amante.. Su marido, de quien se está separando, contrata a Jorge para que lleve adelante sus pesquisas sobre los motivos de la separación.La dupla de directores se apoya en algunas películas como "La conversación", de Francis Ford Coppola (reconocible en memorables planos en picado desde terrazas), y "Últimos días de la víctima" (Adolfo Aristarain), cuando insinúa que el perseguidor puede llegar a ser el perseguido. Sin embargo, los realizadores crean su propio universo y se despegan rápidamente de las referencias cinematográficas para utilizarlas solo como trampolín.La oscuridad y soledad de Jorge contrasta con su vida de amistades, demostrando que en la tercera edad se puede seguir siendo vital y ocurrente. La escena de la fiesta de disfraces (que, en este caso, recuerda al inicio de "La grande bellezza", de Paolo Sorrentino) es la cúspide de esa vitalidad al borde del absurdo para Jorge y su pandilla, y es donde Elvira encuentra comodidad con su retiro de la danza. Esa tridimensionalidad de los protagonistas los hacen cercanos y empáticos y le dan sustento a los momentos oníricos que inundan el filme y lo trasladan a un nivel superior para ser una película de espías.Previo a "La sudestada", se proyectó en un también lleno Cine Cosmos, un director que ya había pasado por el Bafici. Llorente representa a una generación de cineastas jóvenes españoles que, como Jonás Trueba, se dedican a ver lo que los rodea para hacer películas pequeñas, sensibles y muy bien contadas; son cuentitos sencillos, con personajes reconocibles.Llorente, que estuvo presente en la proyección, apela en este caso a un universo conocido, que es el de los jóvenes de pueblo que abandonan su terruño para irse a la capital y terminan siendo, en sus palabras, "los del no lugar" porque no se sienten ni de aquí ni de allá.Marta está en pareja con Leo en Madrid y en un verano regresa a su pueblo en Gijón. Allí se reencuentra con amigas y un exnovio, con quien no tarda en volver a enrollarse, mientras espera la visita de Leo, quien caerá en cualquier momento. Pero Llorente no se queda en la historia de amor, traición y vuelta a las raíces, sino que usa como excusa una historia trillada para ahondar en la inmadurez, la falta de compromiso y la ceguera ante lo que sucede delante de nuestras narices.Leo sabe que Marta vive una vida paralela; Marta se miente a sí misma con su vida en Madrid y Pablo sabe que ella nunca volverá a estar con él, a no ser que sea de manera clandestina. Sin embargo, todos hacen como que allí no pasa nada y dan rienda suelta a su egocentrismo, aunque la canalla, por partida doble, pareciera ser Marta. Tal vez porque es el punto de vista que elige el director. Pero si hubiera elegido el de Leo, quizá se entenderían mejor las decisiones de la novia, como sucede con los engaños recurrentes que vive el protagonista en "Drive my Car" (Ryusuke Hamaguchi).El filme de Llorente se puede ver a las 17 en el Cine Cosmos y el sábado a las 15.30 en el Cine Multiplex Monumental Lavalle. "La sudestada" se proyecta hoy a las 14.30 en la Alianza Francesa y el domingo a las 19 en El Cultural San Martín.