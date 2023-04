Mendoza recibirá al Mundial Sub 20 con la propuesta “fútbol, por los caminos del vino”

Foto: Ramiro Gómez.

Las autoridades de Mendoza celebraron el resultado del programa PreViaje 4 que ubicó a la provincia entre los destinos más elegidos en la compra de servicios turísticos.En diálogo con Télam, la ministra de Cultura y Turismo provincial, Nora Vicario, destacó además la importancia que tendrá para el sector, la elección de Mendoza como una de las sedes del Campeonato Mundial Sub 20 bajo la consigna “fútbol, por los caminos del vino”., expresó Vicario.Entrevista completa a Nora Vicario.La ministra mencionó que la Organización Mundial del Turismo destacó que el turismo relacionado a los eventos deportivos tuvo un gran crecimiento después de la pandemia.la funcionaria resaltó “la oferta turística de Mendoza en este", qie érmitió a más de 700 prestadores mantener "el buen ejercicio de inscribirse y presentar paquetes turísticos, alojamientos, traslados, experiencia innovadora”., apuntó.Vicario remarcó como “una buena noticia para la Argentina y para Mendoza en particular” la realización del Mundial Sub 20. “Vamos a estar recibiendo doce seleccionados", detalló, lo que podía ser atractivo para recibir turistas de Brasisl, Francia y otros países.Además mencionó que elsuele ser epicentro del rugby, como sucederá en junio próximo cuando Los Pumas enfrenten a los All Blacks.para ese partido.“Tenemos este fin de semana la, una competencia internacional que también tiene 8 mil inscriptos y el 80% de esos inscriptos son turistas para nosotros porque vienen de afuera de la provincia para participar”, comentó.