Para Tailhade, el accionar "mafioso" es "cada vez más claro"

Mafia judicial

El diputado nacional Rodolfo Tailhade (Frente de Todos) sostuvo este que la declaración del exadministrador de la Corte Suprema de Justicia, Héctor Marchi,en el contexto del juicio político que se sigue en la Cámara de Diputados a los integrantes del máximo tribunal, y aseguró que el accionar "mafioso" que se denuncia en el proceso de remoción "está cada vez más claro"."Lo que Marchi declaró fue lapidario: ratificó todas las irregularidades que existen en la obra social y que estamos investigando. Nos dio precisiones sobre el faltante del dinero.. Si miramos la cantidad de años que la obra social viene funcionando así, nos vamos a encontrar con cifras siderales", afirmó Tailhade en declaraciones formuladas a Radio 10, al referirse al testimonio brindado por Marchi.Marchi declaró que Silvio Robles, asesor del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, "escondió" uno de los informes que realizó sobre las irregularidades que se registraban en la obra social del Poder Judicial.Así lo señaló al exponer ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, en el marco del, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.Tailhade sostuvo que "la mafia judicial" denunciada "está cada vez más clara" y señaló que quedó en evidencia ya que Marchi dijo que "Silvio Robles lo amenaza a él y a otros trabajadores del máxim tribunal para que no declaren" sobre las irregularidades en el manejo de la prestadora."Marchi fue contundente Marchi y falta mucho más.y no hablará solamente de la obra social del Poder Judicial. Tocará muchos otros temas", anticipó el diputado.Además, el legislador reveló que el diputado Juan Manuel López, de la Coalición Cívica (CC), le confió que si se realizaba "una inspección ocular" en el cuarto piso del edificio en el cual funciona la Corte Suprema "el dólar se va a $800”."Hay una connivencia pornográfica entre los acusados y los sectores políticos que hoy están en su defensa. Fue le propio López quien dijo que. Cada vez que avanza el procedimiento, se profundiza la corrida", subrayó.Finalmente, Tailhade advirtió que "no hay ninguna posibilidad" de que Rosatti desconociera "las amenazas de Robles a Marchi y al personal de la Corte", lo que constituye "un elemento más para el juicio político y para agregar nuevas causales a los pedidos de destitución".