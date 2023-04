Otro pastor acusado de "asesinato en masa de sus fieles" en Kenia

Otro pastor acusado de "asesinato en masa de sus fieles" en Keni.

Uno de los pastores más influyentes de Kenia fue detenido este jueves en la ciudad de Malindi, anunció el ministro del Interior, pocos días después de la revelación de la muerte de 98 fieles de otra iglesia. (New Life Prayer Centre and Church),, dijo el ministro Kithure Kindiki en un comunicado.Odero, vestido de blanco y con una biblia en la mano, fue trasladado a la sede de la policía regional en Mombasa, según reportó la agencia de noticias AFP.Este televangelista atrae multitudes a su iglesia,Según Odero, trozos de tejidos "sagrados" vendidos en sus reuniones pueden curar enfermedades., la Iglesia Internacional de la Buena Nueva (Good News International Church), que conmocionó a este país de África del este.-en su mayoría niños- murieron, según un balance todavía provisional, mientras que prosiguen las búsquedas de fosas comunes en el bosque de Shakahola, a unos 80 kilómetros de Malindi.El autoproclamado pastor de esta secta, Paul Mackenzie Nthengue, predicaba un ayuno extremo como medio de encontrar a Dios.La policía no relacionó el arresto de Ezekiel Odero con el de Paul Mackenzie Nthenge.