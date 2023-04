Rossi destacó el legado de Néstor Kirchner a 20 años de su elección

Cartel de la campaña política de Néstor Kirchner en la zona del obelisco. Foto: archivo Télam.

El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, afirmó este jueves,, que esa gestión realizada por el dirigente patagónico y los dos mandatos cumplidos por Cristina Fernández en la jefatura del Estado fueron "imborrables en la memoria del pueblo argentino"."No éramos tantos, rápidamente fuimos muchos. Ese 22 % de votos (teníamos más desocupados que votos, supo decir Cristina) permitieron cuatro años de Néstor como Presidente y ocho de CFK. 12 años imborrables en la memoria del pueblo argentino. A 20 años de ese abril, simplemente Gracias", publicó este jueves a la mañana Rossi, en su cuenta oficial de la red social Twitter.En una serie de publicaciones en la red social, el jefe de Gabinete recordó las horas posteriores al cierre de la elección: "Había terminado el comicio. Era concejal de Rosario, había sido una especie de coordinador de campaña. Días antes, Cristina (todavía no era CFK) cerraba nuestra campaña. Acto modesto, en un salón de un hotel. Habló casi sin voz. Fui el locutor/presentador"."Nuestro comando de campaña, era un local, que alquilaba el Sindicato del Correo. Esperábamos los resultados mientras el Río Salado desbordaba e inundaba Santa Fe. Tragedia. Salimos en 4to lugar en la provincia. Poco importaba", recordó en uno de los mensajes que integraban este hilo.Y agregó: "Éramos 2do en la Nación. Néstor entraba a la 2da vuelta. Triunfo asegurado. El que nos había convocado para ganar en el 2007, era Presidente en el 2003. Había que construir detrás de una idea decía. Basta de apoyar a alguno que no nos representa, dijo cuando lo conocí"."Por la tele -aseveró Rossi- veíamos a Néstor y Cristina festejar en Río Gallegos. En Rosario, todo era más modesto. La tragedia de la inundación de Santa Fe era angustiante. Pero Néstor iba a ser Presidente. Abrió el camino, fijó el norte. Detrás íbamos todos".en las que se impuso Carlos Saúl Menem con el 24,24 por ciento de los sufragios emitidos, pero la decisión del riojano de no presentarse a un balotaje en el que todos los sondeos lo daban como perdedor, convirtió al entonces gobernador de Santa Cruz en el presidente de la Nación, investidura que mantuvo hasta 2007, cuando ganó los comicios Cristina Fernández.Kirchner murió el 27 de octubre de 2010, durante el primer mandato en la jefatura del Estado que cumplió la actual Vicepresidenta.