El Gobierno aprobó el financiamiento de US$ 540 millones para un gasoducto

Aprueban un préstamo para el gasoducto. Foto: Prensa Inti.

(CAF) por US$ 540 millones, destinado a financiar parcialmente el Proyecto de Reversión del Gasoducto Norte – Obras Complementarias al Gasoducto Presidente Néstor Kirchner, a través del Decreto 230/2023 publicado en el Boletín Oficial.El objetivo general del proyecto es permitir el transporte de gas natural a las provincias del norte y centro argentino, y la ejecución y la utilización de los recursos del préstamo serán llevadas a cabo por el Ministerio de Economía, a través de la empresa Energía Argentina (Enarsa).El Préstamo tendrá un plazo de quince años, incluyendo un periodo de gracia de 54 meses, y los intereses serán calculados a la tasa anual variable que resulte de sumar la SOFR (que publica la Reserva Federal) a plazo aplicable al respectivo período de intereses y un margen de 2%.El ministro de Economía, Sergiodel Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK) se pondrá en marcha inmediatamente después de la inauguración de la primera etapa, y que se invitará al sector privado para que junto con el Estado trabajen "de manera colaborativa y asociada".como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o el Banco Mundial, que sostienen que el gas no es una energía de transición y, en consecuencia, son renuentes a financiar obras de infraestructura relacionadas con ese combustible.En contraposición, valoró la "otra mirada" del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), que "nos financia con US$ 540 millones de dólares para la operación del Reversal del Norte, que nos permitirá inyectar gas de Vaca Muerta para el Norte Argentino".