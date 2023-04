Los republicanos presionan a Biden: más deuda, pero con baja del gasto público

La administración Biden podría entrar en default sino se levanta el techo de endeudamiento. Foto: AFP

en un tira y afloja seguido de cerca por el mundo de las finanzas."Estaría feliz de reunirme con (el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin) McCarthy, pero no para hablar sobre el aumento o no del techo de la deuda. Eso no es negociable", había subrayado Biden en una conferencia de prensa conjunta en la Casa Blanca con su par surcoreano, Yoon Suk-yeol.En Estados Unidos,La Casa Blanca pidió a los republicanos que no vinculen el presupuesto con el proceso de aumento del techo de la deuda, un punto que suele enfrentar a los dos partidos en el Congreso, reportó la agencia AFP.En enero,Washington corre el riesgo de incumplir sus obligaciones de deuda desde julio si el Legislativo no resuelve elevar el límite de endeudamiento federal, advirtió a mediados de febrero la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO).Desde la Presidencia de Barack Obama, este procedimiento, que antes era una formalidad, se convirtió en una pulseada política a instancias de los republicanos, aunque siempre se alcanza un acuerdo.Además de las finanzas públicas en el corto plazo, la discusión también parece tener que ver con las elecciones presidenciales de 2024, para las que Biden ya anunció que irá por su reelección.a cambio de un aumento de la capacidad de endeudamiento de 1,5 billones de dólares.La deuda estadounidense es, por su solvencia, un refugio para el sector financiero mundial.Desde los años 1960, el Congreso votó casi 80 veces este tipo de medidas para aumentar la capacidad de endeudamiento del país.