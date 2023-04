Comunidades mapuches de Chubut piden no ser "despojados" de sus territorios

Mapuches en Chubut (Foto: Archivo).

Referentes de distintas organizaciones sociales, políticas y culturales de la provincia de Chubut pidieron "ayuda" a los gobiernos de esa provincia y la Nación para que no ser "despojados" de sus territorios, durante un conversatorio realizado para alertar sobre la situación que viven las comunidades originarias de la zona cordillerana de la Patagonia frente "al avance del capital que quiere quedarse con tierras y ríos"., indicó Soledad Cayunao, referente del pueblo ancestral mapuche.La letrada formuló estas declaraciones en una conferencia de prensa realizada el martes en la sede del exCentro Clandestino de Detención de la Fuerza Aérea, en la actualidad Espacio de Memoria, ubicado en Virrey Cevallos 630, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.En ese marco, denunciaron además que el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, compró grandes extensiones de tierra y alambró un río en la provincia" de Chubut, e impide el acceso al agua potable por parte de las comunidades de los pueblos originarios que habitan en esa región cordillerana.La abogada Luisa Boggiano, quien acompaña a los vecinos en sus reclamos, explicó a Télam que la decisión de Tamim bin Hamad Al Thani, de impedir el acceso al agua potable "no solo afecta a los lugareños, sino a todo el pueblo chubutense".subrayó la abogada.En el mismo encuentro, Cayunao, referente del pueblo ancestral mapuche y de la "lucha por la defensa del agua y la soberanía en la provincia de Chubut"."La justicia nos archiva las denuncias, estando yo y otros compañeros amenazados de muerte; nos cierran la escuela y el centro de salud, nos sacan el agua potable; no podemos pastar nuestros animales, y la verdad es que estamos desamparados", remarcó.Cayunao sostuvo que no es posible "seguir viviendo así porque dedicamos las 24 horas a esta resistencia"."Pedimos que los gobiernos (de la Provincia y la Nación) actúen. Necesitamos la solidaridad de las organizaciones del pueblo. Así como estamos, no nos podemos dedicar al desarrollo económico de nuestras comunidades", subrayó.En un comunicado conjunto, las organizaciones sociales que respaldan a las comunidades mapuches de Chubut denunciaron queDurante enero y febrero pasado, la comunidad mapuche Lof Cayunao denunció la privatización ilegal de tres fuentes de agua en El Bolsón. Se trata de tres lagunas de altura y nieves perennes que dan inicio al arroyo La Horqueta y al Río Chubut., recordaron.Y en ese sentido, apuntaron: "Tamim bin Hamad Al Thani, emir de Qatar, ha invertido millones de dólares en zonas de la Patagonia que suelen denominarse inaccesibles para cualquier argentina o argentino que pretenda adquirir tierras allí".