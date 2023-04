Chile pidió una "salida concordada" con Perú, pero Lima mandó militares

Hasta La Moneda llegaron este miércoles los miembros de la Asociación de Municipios del Norte de Chile (Amunochi) para reunirse con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve en una jornada de trabajo que está enmarcada en los hechos de violencia ocurridos hace pocos días en… pic.twitter.com/prRLw6xNVj — The Times en Español ™ (@thetimesCL) April 26, 2023

Chile se pronunció este miércoles por una “salida concordada” con Perú ante la crisis migratoria que se vive en la frontera norte, un fenómeno que “no es responsabilidad" de ninguno de los dos países en particular, pero Lima replicó con una declaración de estado de emergencia en sus líneas fronterizas y el envío de militares a reforzar los controles.Luego de mantener esta tarde una reunión con la Asociación de Municipios del Norte de Chile (Amunochi),, en referencia a Venezuela.Monsalve afirmó que Chile tomó medidas para enfrentar la crisis en la frontera,Señaló que esta situación estáque ambos países están enfrentando en la frontera”, afirmó el subsecretario del Interior.Monsalve recalcó que este es un “fenómeno migratorio que no es responsabilidad de Perú, tampoco lo es de Chile”, pero que ambos países “tienen que ponerse de acuerdo” para enfrentarlo.Las declaraciones constituyen una respuesta a la polémica entre ambos países surgida el lunes, cuando un reportaje del programa peruano Cuarto Poder, deDebido a esto,Efectivos de la Policía Nacional de Perú (PNP) se enfrentaron el martes con inmigrantes indocumentados en la zona fronteriza con Chile.Medios del departamento de Tacna (frontera sur con Chile) denunciaron que desde marzo un grupo de migrantes acampan en la zona limítrofe buscando ingresar a Perú.La presidenta de Perú, Dina Boluarte, decidió este miércoles, en ese marco, el estado de emergencia en las fronteras y ordenó el envío de militares para reforzar los controles.según la estatal agencia Andina.Las tropas apoyarán a la policía en los cruces limítrofes con Chile, Bolivia, Brasil, Ecuador y Colombia, en una decisión que, según el Ejecutivo, apunta también a enfrentar al crimen trasnacional.en conferencia de prensa junto a varios ministros.En principio el estado de emergencia empezará a regir este jueves, pero el Ejecutivo no precisó su duración ni si se van a restringir derechos en los puntos fronterizos."Todo ciudadano tiene que ingresar por los puestos migratorios. El apoyo de las fuerzas armadas será a la policía de acuerdo al estado de emergencia", añadió.