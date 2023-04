González afirmó que a fines de mayo YPF comenzará a exportar crudo y espera la ley de GNL

"YPF invierte, es rentable y aporta al crecimiento energético", dijo González VER VIDEO

Foto: Pepe Mateos

Foto: Pepe Mateos

El presidente de YPF, Pablo González, aseguró que a fines de mayo la compañía retomará las exportaciones de crudo a Chile a partir de la rehabilitación del Oleoducto Trasandino (Otasa), e insistió en la necesidad de contar con un nuevo marco regulatorio para el Gas Natural Licuado (GNL) que, "en muy pocos días" enviará el ministro de Economía Sergio Massa al Congreso.González participó de un almuerzo organizado por Industriales Pymes Argentinos (IPA) donde explicó la situación actual y los planes de la compañía a partir de los cuales defendió que "el modelo mixto de gestión funciona muy bien, genera más producción, obtiene rentabilidad y permite el autoabastecimiento y la soberanía en hidrocarburos".En el encuentro, el directivo expresó que la rehabilitación de Otasa permitirá a YPF "permitirá volver a exportar petróleo a partir de fines de mayo" con volúmenes iniciales de 40.000 barriles diarios que abastecerá a la refinería chilena de Bio Bio y que cuando alcance su máxima capacidad de 110.000 barriles se podrán abrir los mercados de los países del Pacífico."Hoy YPF no está exportando, está mirando el mercado interno, pero hay casi un 30% del crudo de Vaca Muerta que se está vendiendo al exterior a través de las otras compañías", expresó González al referirse a que la industria logró desde Vaca Muerta exportaciones por unos US$ 2.300 millones.Al respecto, explicó que "para empezar a exportar, como va a ser una vez que se inaugure el oleoducto, hay que abastecer el 100% de nuestras refinerías para lo cual se está muy cerca", y mientras tanto "el crecimiento de YPF determina que el resto de las compañías puedan exportar hoy".En el encuentro, González detalló el proyecto que YPF lleva adelante con la malaya Petronas para la construcción de una planta de GNL en la zona portuaria de Bahía Blanca, con una inversión para los próximos 25 años por US$ 40.000 millones.En ese sentido, señaló que el ministro de Economía, Sergio Massa, "en muy pocos días enviará el proyecto de ley para dar un marco legal a la producción de GNL" en el cual se buscará asegurar las condiciones de estabilidad jurídica a los inversores y permitir la disponibilidad de divisas."En el resto del mundo, el acceso al mercado libre de cambios determina una desventaja para la Argentina. Pero estamos hablando de dólares que van a ingresar al país dentro de tres o cuatro años, como parte de un proyecto al 2036", explicó al analizar la coyuntura actual.Para avanzar en ese sentido, el directivo confió que la oposición "va a acompañar en el Congreso, ellos están diciendo que están de acuerdo, y que se pueda aprobar sería una muy buena señal para el país, porque se trata de una iniciativa seria y realizable con una de las empresas más grandes del mundo".En esta perspectiva, opinó que "hay que facilitar las inversiones y no pensar que mañana vamos a aprobar un marco regulatorio y pasado mañana las empresas van a ir a buscar los dólares".En paralelo, también señaló que YPF lleva adelante el desarrollo del Oleoducto Vaca Muerta Sur que buscará una nueva vía de exportación de crudo a través de una mega terminal de aguas profundas en la zona de Punta Colorada, en la provincia de Río Negro, con una inversión de US$ 1.500 millones."Cuando esté construido este oleoducto va a permitir exportar 360.000 barriles diarios, es decir mucho más de lo que hoy YPF está produciendo sin sus socios por 222.000 barriles, con lo cual también otras empresas van a poder exportar" a través de esa nueva infraestructura.Finalmente, acorde al marco del encuentro, González destacó que YPF durante estos últimos dos años venimos creciendo y articulando con las pymes para su mejor desarrollo, y anticipó que en breve la empresa anunciar junto al Ministerio de Industria una nueva línea de créditos con una parte de tasa subsidiada para financiar capital de trabajo.