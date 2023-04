Massa convocará a empresarios y sindicatos para un acuerdo de estabilidad de 90 días

La CGT y los movimientos sociales dieron su apoyo a la política económica

La mesa directiva de la CGT y los movimientos sociales dieron su apoyo a la política económica oficial y se pronunciaron en contra de especuladores que generan incertidumbre con la suba del dólar y la remarcación de precios.



El secretario general de la CGT, Héctor Daer, señaló en el encuentro en el Palacio de Hacienda con el ministro Sergio Massa: "Nos hacemos presentes ante el momento por el que está pasando el pueblo argentino, estamos acá para garantizar el apoyo y la confianza para generar condiciones de estabilidad para nuestro pueblo".



Durante el encuentro en el quinto piso del Ministerio, el dirigente de sanidad expresó que "unos pequeños grupos de vivos que usan medios de timba, terminan perjudicando a los trabajadores, a las organizaciones sociales y a los jubilados".



Daer enfatizó que "en este marco, aprovechamos este momento para hacer un llamado muy claro, para los que remarcaron precios que por el bien de todos, también tienen que retrotraer los precios porque estos incrementos y las remarcaciones que son precios de marquesina de mercados inexistentes, no generan sustentabilidad social, pero generan incertidumbre".



En tanto, el líder el movimiento social "Evita", Emilio Pérsico, sostuvo en el mismo sentido: "Hemos aprendido que las crisis no son buenas cosas para las agrupaciones populares y los que la pagan son los más humildes. Todavía queda mucho para estabilizar a este país".



Pérsico enfatizó que "todos los sectores hacemos un frente común para la lucha contra la inflación. Aquellos que aumentan por las dudas, por lo que va a venir".



El dirigente social se mostró entusiasmado porque se haya roto el acuerdo con el FMI mediante el cual no se podía intervenir en el mercado cambiario con las reservas y señaló que "el Estado tiene que poner todas sus herramientas para dar esa batalla".



Finalmente, Pérsico quien además es secretario de Desarrollo Social agradeció al ministro de Economía "por dar la batalla para anclar el dólar, para poder bajar la inflación y vamos a tratar de construir la estabilidad y también cuenten con nosotros para ir a marcar a los especuladores".