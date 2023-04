Aguafuertes indaga en el universo de las décimas en un flamante álbum

Aguafuertes / Foto: Gentileza Juan Biderman

, un disco y espectáculo audiovisual del músico y compositorjunto a su grupo, será presentado este viernes a las 21, con entrada gratuita en el porteño Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti.En esta presentación en el predio ubicado en Avenida Del Libertador 8151, el ensamble rescatará composiciones poéticas escritas en estrofas de diez versos, creadas por el españolen 1591 y su gran influencia en la poesía y música popular del continente americano aún hasta la actualidad.La vigencia de las décimas se ve tanto en los versos de Sor Juana Inés de La Cruz como en los de Violeta Parra, y en cantantes como Joaquín Sabina, Jorge Drexler y Fernando Cabrera, que la utilizan en sus composiciones.Resultado de un gran trabajo de investigación, "Aguafuertes Decimales - Viajera Continental" es interpretado por voces femeninas de distintas latitudes:de Perú,de Venezuela,de Cuba yde Argentina y cuenta con la dirección musical de Huici, quien también realizó la composición y toca guitarras y saxos., dijo a Télam Huici.La décima llegó a América a través de los colonizadores, fue tomada por los habitantes americanos y transformada en músicas vernáculas como el punto guajiro o cubano, el son jarocho (México), la milonga (Argentina y Uruguay), el socabón (Perú), la payada y el estilo (Argentina), o la tonada (Argentina-Chile-Uruguay), entre otros.El disco posee piezas de compositores oriundos de diversos lugares y tiempos, entre las que se cuentan(Nicomedes Santa Cruz),(Vicente Espinel),(Abelardo Gamarra),, (Sor Juana Inés de la Cruz),(Violeta Parra), y(Francisco Huici y Sandra Peralta).En charla con Télam, Huici, quien antes editó "Aguafuertes del Abasto" (2018) y "Aguafuertes fractales-Fragmentos del vidrio" (2021), ahondó en los detalles de este trabajo.-Es un viaje conceptual, una búsqueda de aquello que nos hermana con toda América. Luego de muchos años de transitar distintos géneros musicales afrolatinos y criollos me resultó un vehículo muy valioso para unificar esta búsqueda musical. La décima como estructura poética brinda elementos para desarrollar este concepto en múltiples niveles: desde lo escénico, lo orquestal, lo vocal y lo temático. Nos da la posibilidad de conectar con textos, poetas y vivencias que desde hace 500 años vienen definiendo nuestra identidad latinoamericana. Desde Cervantes y Espinel (Siglo de Oro) pasando por Sor Juana Inés de la Cruz, Nicomedes Santa Cruz y Violeta Parra, el Romanticismo americano, o alguna payada o controversia de poetas, todos leímos o escuchamos alguna vez estas palabras, este fraseo tan particular y tan nuestro.La décima espinela, formato con el que originalmente se intentó evangelizar al Nuevo Mundo, atravesó un proceso de folclorización por los habitantes de América, quienes lo apropiaron y sumaron a sus músicas vernáculas, logrando un mestizaje musical único.-Durante mi paso por Los Negros de Miércoles (agrupación de músicos afroperuanos residentes en Argentina) conocí a Andrés Mandros Gallardo, gran decimista. Su voz y su decir abrían los shows y lograban momentos únicos. Ahí comenzó mi viaje por la palabra, ya que hasta ese momento me había dedicado a escribir y componer música instrumental casi exclusivamente.