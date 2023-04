Vecinos exigieron justicia por Lourdes Avendaño frente al Ministerio de Seguridad porteño

Reclamo por justicia en Villa Soldati.// Foto Camila Godoy

El crimen de Lourdes

Vecinos del barrio porteño de Villa Soldati se movilizaron este miércoles a la sede del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) para exigir "justicia" por el crimen de Lourdes Avendaño, la mujer de 35 años asesinada el 8 de abril de un disparo en la espalda al resistirse a un robo, a la vez que reclamaron la instalación de una comisaría en la zona y mayores medidas de seguridad.En tanto, desde dicha cartera se informó oficialmente que recibieron a una delegación de vecinos de la Comuna 8, en el marco de una mesa de diálogo para comunicar de forma más fluida y con periodicidad semanal los avances en prevención del delito en los barrios Los Pinos, La Esperanza, Calaza, Casas Bajas, Lacarra (180 Viviendas) Las Palomas y La Veredita de dicha jurisdicción.La movilización, conformada por alrededor de 200 personas, partió a las 12.30 desde el lugar en el que ocurrió crimen de Lourdes (35), en la intersección de las calles Ana María Janer y Mariano Acosta, y luego se desplazaron hasta la sede del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño, emplazado en la avenida Regimiento de Patricios al 1100.Con banderas y carteles que decían "Justicia por Lourdes, basta de inseguridad", "Queremos que la comisaría vuelva a Soldati", "Basta de corrupción policial" y "Necesitamos seguridad ya", los vecinos exigieron más presencia policial en la zona.Por su parte, una de las vecinas de Lourdes Avendaño que concurrió a la marcha describió a la víctima como una "gran vecina" y "excelente madre"."Tenía dos hijos, una nena y un varón. Siempre estaba con ellos. Los días que compartí con ella fue muy amable. Ella siempre decía que teníamos que andar con cuidado, pero al mismo tiempo sostenía que no nos podíamos encerrar en nuestras casas", describió a Télam la mujer, que prefirió no dar a conocer su nombre.A continuación, la vecina de Lourdes agregó: "Ella siempre caminaba por esa cuadra. Siempre iba por Mariano Acosta, porque supuestamente era más segura. Me dolió mucho enterarme lo que le pasó, siempre me apoyaba anímicamente".Durante la movilización, un grupo de 10 vecinos fue recibido por funcionarios del ministerio, a quienes le hicieron llegar una serie de reclamos a través de un documento.Al respecto, Jeremías, integrante el Polo Obrero, explicó que dichas demandas estaban ligadas a que "el Gobierno de la Ciudad no tomó ninguna medida para que se haga justicia" por Lourdes ya que "no hubo novedad alguna en la causa" y a la instalación de una comisaría en la zona."Todos los vecinos denuncian que la policía es cómplice de las zonas liberadas y el accionar policial, que organiza el delito y la venta de drogas en el barrio", señaló a esta agencia.En esa línea, la diputada nacional Vanina Biasi, quien representa al Partido Obrero, denunció que "la policía está ligada al delito" y pidió por una "urbanización genuina" de la zona y por el cierre de los búnkers ligados a la venta de drogas.Por otra parte, en la mesa de diálogo entre funcionarios de Justicia y Seguridad y vecinos se informó cómo funciona actualmente el despliegue territorial policial en la zona, con el sector que corresponde a Gendarmería Nacional Argentina (GNA) y el que corresponde a la Policía de la Ciudad.Dado que algunos barrios están bajo jurisdicción de la GNA se cursará una invitación formal a esa mesa de diálogo a la fuerza federal y a las autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación, dijeron los voceros.El hecho tuvo lugar la noche del 8 de abril, cuando personal policial encontró asesinada de un balazo en la región dorsal a la mujer en la calle Mariano Acosta al 2900.Los pesquisas hallaron en la escena del crimen una vaina servida de un arma calibre 38.En cuanto a la dinámica del hecho, testigos señalaron que Avendaño fue abordada en la calle por dos hombres que se movilizaban a bordo de una moto tipo enduro color blanco con el objetivo de robarle la cartera.Ante esa situación, Avendaño intentó huir y salió corriendo, pero los asaltantes le dispararon por la espalda.El hecho es investigado por el fiscal en lo Criminal y Correccional 6, Eduardo Cubría, quien caratuló la investigación como "homicidio en ocasión de robo".