"El Rey Leo", la biografía de Messi que empezó en Rosario y coronó en Qatar

Portada de "El Rey Leo".

Una biografía de Lionel Messi sin la Copa del Mundo ganada en Qatar con la Selección argentina no estaría completa, y por esa razón el periodista y escritor francés Florent Torchut actualiza un trabajo que cuenta épicas y hazañas del "10" y esos escritos son ahora parte del libro "El Rey Leo".Con prólogo del también rosarino Ángel Di María, el "Fideo" compinche de Messi en diez torneos internacionales con la camiseta albiceleste, el libro es una lujosa entrega de la editorial Sudestada que lucirá en la Feria del Libro que este jueves abrirá sus puertas en la Rural de Palermo.Desde su primera vez con una pelota, a sus cinco años, en un partido del club Grandoli de Rosario, su paso por las divisiones infantiles de Newell's y su explosiva carrera en el club Barcelona desde sus 13 años, el libro compila con agilidad y precisión esos trabajosos comienzos del futuro crack y la etapa del tratamiento para crecer físicamente en la Ciudad Condal.Florent Torchut apela a las entrevistas que durante 15 años le realizó a Messi para distintos medios franceses como L'Équipe y France Football, y a un seguimiento que incluye viajes a la Argentina, con epicentro en Rosario para reconstruir las aventuras de aquel niño tímido y callado que -recuerdan sus familiares, amigos y hasta docentes de su escuela del barrio La Bajada- con una pelota en los pies se transformaba a la par que asombraba.Todos los títulos ganados con el Barcelona desde su debut a los 16 años con los colores "blaugrana" recorren las páginas de "El Rey Leo", pero también las frustraciones con la camiseta del seleccionado argentino. Hasta que el jugoso relato de la Copa América 2020, jugada en Brasil en 2021 y casi sin público por la pandemia del covid, cambia el tono y dibuja la sonrisa que regaló esa conquista en la final contra Brasil.No faltan voces autorizadas en una compilación de frases cortas que van de Diego Maradona a Kobe Bryant, de Novak Djokovic a Fidel Castro, de Neymar a Jorge Valdano, de Lionel Scaloni a Mbappé, de José Pekerman a Mourinho, y así por la alfombra roja del reconocimiento al portento que regala fútbol allí en donde juegue. Y que en el Mundial de Qatar se ganó la medalla que el mundo futbolero ansiaba colgar en su cuello.Escritura sobria no exenta de emociones se desprenden de un libro que, sin embargo, no cierra ninguna historia: todo amante del fútbol espera nuevas hazañas del Rey Leo, que nuevos libros contarán.