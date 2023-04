Parisi dijo que quieren "cambiar el rumbo de Mendoza" al presentar su precandidatura

Omar Parisi y Lucas Ilardo. Foto: Twitter.

Cornejo y Casado presentaron la fórmula de Cambia Mendoza

Alfredo Cornejo y Hebe Casado. Foto: Prensa.

La, presentó oficialmente su fórmula para competir en las PASO provinciales del 11 de junio.dijo Omar Parisi en la presentación.En una conferencia de prensa en la capital mendocina los precandidatos que tendrán competencia con otros tres espacios dentro del Frente Elegí -que nuclea al peronismo y a otros partidos aliados- comunicaron parte de la propuesta que acercarán a los mendocinos.Parisi destacó como una de las fortalezas "tener un peronismo unido en la diversidad, con internas con la participación de todos aquellos compañeros que están militando dentro de este sector político" y mencionó a los otros espacios que compiten dentro del frente."Seguramente a partir de que se elija la formula definitiva estaremos todos juntos para trabajar en cambiar el rumbo de la provincia, que no viene bien", afirmó.Sobre su postulación, Parisi comentó que sintió que en este momento de dificultades quienes "tenemos vocación por lo público, y de servicio, tenemos que poner el cuerpo". Adelantó que Mendoza necesita "gestión y a mi me obsesiona gestionar bien, lo hice como intendente, como titular del IPV (Instituto Provincial de la Vivienda) y a eso me dedico y me estaba ocupando en el sector privado"., con sus respectivas áreas y equipos, además de la presentación de los ejes para el futuro gobierno.Sostuvo que "estamos muy competitivos con la ruptura del Frente Cambia Mendoza. Le quiero transmitir a los peronistas que si trabajamos y militamos como nunca, vamos a gobernar Mendoza".Su compañero Ilardo, presidente del bloque de senadores del PJ- Frente de Todos, dijo que "Mendoza está en una situación crítica y el peronismo es el único camino para cambiar el rumbo".Las otras fórmulas del Frente Elegí son Guillermo Carmona-Liliana Paponet, de Avanza Mendoza; Alfredo Guevara y Patricia Galván, por La Base, y Nicolás Guillén-Lorena Martín, de Rearmemos Mendoza. Las primarias provinciales serán el 11 de junio y las generales provinciales el 24 de septiembre.El senador nacional radical y la exdiputada provincial del PRO presentaron la fórmula oficialista a la gobernación para las próximas elecciones PASO del 11 de junio.Ambos presentaron la fórmula de Cambia Mendoza en una conferencia de prensa realizada en un hotel céntrico de San Rafael, donde nació y reside Casado, quien fue senadora provincial por el PRO.Cornejo dijo que Casado, oriunda de San Rafael, "es realmente el complemento entre una persona de Estado, que tiene experiencia en el Gobierno y que complementa a su vez la falta de una pizca de representatividad de los que trabajan por fuera del Estado".Dentro dehabrá competencia interna y el exlegislador nacional Luis Petri informó a última hora del sábado que la exdiputada nacional radical y exembajadora en Costa Rica Patricia Giménez será su compañera de fórmula para enfrentar a Cornejo.La interna del oficialismo en Mendoza tuvo su punto más alto cuando el diputado nacional Omar De Marchi decidió dar un paso al costado luego de una serie de desencuentros con dirigentes de su partido y constituyó La Unión Mendocina."Junto al equipo de Frente Cambia Mendoza hemos decidido ofrecerle a la ciudadanía mendocina que la fórmula a gobernador y vice esté integrada con Hebe Casado, una dirigente del PRO, médica inmunóloga, oriunda de San Rafael y con fuerte compromiso social", la calificó el radical."Hebe representa la igualdad entre el hombre y la mujer y la igualdad ganada a fuerza de trabajo, esfuerzo, de estudiar, de provenir de una familia humilde, que progresó en base a su esfuerzo. Por convicción y no por moda es liberal. Se sumó al PRO como voluntaria, no para acceder al Estado", destacó el exgobernador de Mendoza quien compite ahora por volver a ese cargo y continuar el mandato del oficialismo, en manos de Rodolfo Suárez."Esta fórmula tiene un peso diferente. Yo soy transparente, lo que pienso lo digo y no voy a cambiar quién he sido y Cornejo lo sabe", dijo Casado."Si tengo que machacarle la cabeza a Cornejo para que traiga más cosas para el sur lo voy a hacer", aseguró la exlegisladora provincial.