De Pedro llamó "a toda la dirigencia" que quiera mantener un modelo de "crecimiento sustentable"

Wado de Pedro junto a 43 intendentes del territorio nacional.// Foto prensa FAM

El ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, sostuvo este miércoles que “para lo que viene hay que unir a toda la dirigencia política, social, empresarial y religiosa de la Argentina que quiera mantener un modelo armónico de paz, de crecimiento sustentable y realista”.Lo dijo al participar de la reunión de laAM), donde más de 40 intendentes en representación de todas las regiones del país aprobaron la memoria y el balance de la entidad.“Lo que están proponiendo del otro lado es distinto, y económicamente es lo que pasó en los '90, es en lo que terminó en la Argentina del 2001”, y por eso “el Frente de Todos tiene que escuchar y tener los pies en la tierra”, remarcó De Pedro durante el encuentro en el que participaron“Eso son los intendentes, los jefes comunales y el armado de los barrios. Vamos a construir el FdT con los pies en la tierra para resolver eso que vinimos a proponer en el 2019, y vamos a armar la mejor propuesta para el 2023”, añadió el ministro, quien estuvoEl ministro del Interior sostuvo que “lo que viene en Argentina tiene mucho que ver con una discusión que está dando (el Papa) Francisco a nivel mundial”, que es “una discusión ligada a si el Estado, si los recursos, si toda esa riqueza que tenemos en la Argentina debe ser parte de un plan que tenga a las personas como objetivo central de la administración de esos recursos”.“Hay dirigentes que dicen que el Estado tiene que desaparecer y hay otros que dicen que el Estado debe funcionar en su mínima expresión, en función de garantizar los negocios de los grupos económicos que llegan a manejar el Poder Ejecutivo, como pasó entre el 2016 y el 2019”, completó.“Hay que recordar cómo se vivióprosiguió el titular de Interior.Y amplió: “Ese modelo que funcionó hasta el 2015 funciona con algo que se llama. El 80% de las pymes de la Argentina venden si la gente puede comprar, o sea, si la gente tiene un pesito más en el bolsillo. Eso se llama mercado interno, eso se llama poder adquisitivo, y de la única forma que se logra es redistribuyendo”.“En un sistema capitalista como el que se vive a nivel mundial, hay que tener gobiernos con fortalezas para poder ordenar, y no ordenar como proponecomo pasó con, añadió el titular de Interior.Y concluyó: “Nosotros queremos organizar, ordenar la vida de la sociedad, yAsimismo, señaló que en este gobierno “partimos de una realidad que tiene que ver con la deuda con el Fondo, con la deuda con los sectores financieros, con una sequía”, pero “hay que volver a acompañar a esa clase media trabajadora que no llega a fin de mes y está pensando que la solución es mágica, y la solución nunca fue mágica”.“La solución es el movimiento articulado, una comunidad organizada, con empresarios, con el campo, con las dirigencias, con las religiones. Es volver a pensarnos en comunidad”, afirmó el ministro durante el encuentro, del que también participó el secretario de Municipios del Ministerio del Interior, Avelino Zurro.En la reunióny se realizó la bendición, por parte del Padre Pepe, de un mural para celebrar los 10 años del pontificado del Papa Francisco.Precisamente Espinoza agradeció la bendición del Padre Pepe y destacó el trabajo que realiza el ministro del Interior, por estar siempre al lado de los intendentes de todo el país, porque “son el primer escalón de la democracia y son el primer lugar desde donde generamos cambios en la realidad de nuestro pueblo”.“¿Para qué querés ser intendente, gobernador, Presidente si no es para cambiarle la vida a tu pueblo, a tu gente y a tu patria? Eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer con políticas públicas en cada uno de nuestros municipios”, agregó el intendente de La Matanza.En otro tramo del encuentro,se preguntó: “y respondió: “Clarito, muy clarito. Una, otorgándole herramientas, computadoras, netbooks, tablets a los estudiantes de la Argentina”."Mientras que del otro lado", añadió el intendente de la Matanza, se propone “una Argentina para los más ricos, para las corporaciones y las multinacionales, donde claramente se benefician solamente los más ricos, sus amigos, y entonces se trata de un gobierno que genera negocios para esos amigos”.“Esas son las opciones entre las que vamos a tener que elegir en las elecciones de agosto y octubre. Y, obviamente, nosotros confiamos que siempre la mayoría tiene razón, el pueblo tiene razón y el amor otra vez va a vencer al odio, de la mano de Cristina Fernández de Kirchner, como ya lo hicimos antes”, finalizó Espinoza.También participaron del encuentro los intendentes de Avellaneda, Jorge Ferraresi; Ituzaingó, Alberto Descalzo; Ezeiza, Osvaldo Granados; Florencio Varela, Andrés Watson; Malvinas Argentinas, Noelia Correa; Merlo, Karina Menéndez; Morón, Lucas Ghi; San Martín, Fernando Moreira; Almirante Brown, Juan José Fabiani; Cañuelas, Natalia Fassi; Zárate, Osvaldo Caffaro.De Villa Gesell, Gustavo Barrera; Navarro, Facundo Diz; Las Flores, Alberto Gelene; Tapalqué, Gustavo Cocconi; Gonzáles Chaves, Marcelo Santillán; Villa Dos Trece, Lorenzo Schmidt; Machagai, Juan Manuel García.De Tinogasta, Sebastián Noblega; Fray Mamerto Esquiú, Guillermo Ferreyra; General San Martín, Mauro Leiva; Las Eduvigis, Estela Mitoire; Corcovado, Ariel Molina; Gualjaina, Marcelo Limarieri; Cruz Alta, Agustín González; Las Acequias, Gastón Tomatis; San Roque, Raúl Hadad; Paso de los Libres, Martín Ascua; San Salvador, Lucas Larrarte; Santa Anita, Juan Amavet.De Fortín Lugones, Antonio Torres; Catriló, Ricardo Delfino; Milagro, Jorge Salomón; Maipú, Matías Stevanato; Mariano Moreno, Javier Huillipan; Cutral Co, José Rioseco; General Conesa, Héctor Leineker; Rosario de la Frontera, Gustavo Salís, Pocito; Armando Sánchez; Pérez, Pablo Corsalini; Cañada de Gómez, Stella Maris Clerici; y Villa Atamisqui, Roberto Brandán.