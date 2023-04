"Argentina no se va a romper", dijo Katopodis y apuntó a la oposición

Katopodis: "La llave para salir de esta situación es más obra pública, más empleo y una firme apuesta al modelo de producción y trabajo" / Foto: TW.

Vinimos a cumplir con nuestro compromiso de llevar estas obras y proyectos, para una mejor integración y desarrollo de la provincia en la región.



Nuestro rumbo es el de garantizar más trabajo y estas inversiones que #Salta, el Norte Grande y la Argentina necesitan.

El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, aseguró este miércoles en Salta que "Argentina no se va a romper", y consideró que aquellos sectores de la economía y de la oposición que "quieren llevarse todo puesto, con nuestra gente adentro", tienen que saber que el Gobierno y "un conjunto muy importante de la sociedad no lo van a permitir"., dijo Katopodis, quien agregó: "transmitimos con mucha claridad, certeza y tranquilidad que la Argentina no se va a romper".El ministro sostuvo que "aquellos sectores económicos y de la oposición que quieren que la economía se rompa, que quieren de alguna manera llevarse todo puesto con nuestra gente adentro, tienen que saber que hay un Presidente, una vicepresidenta, gobernadores, intendentes, organizaciones gremiales", y "un conjunto muy importante de la sociedad que no lo van a permitir".El funcionario realizó declaraciones en Salta, donde, en el norte salteño, por una inversión de $3.200 millones que serán financiados por el Gobierno nacional, con un plazo de ejecución de 30 meses."Estamos convencidos que este es el camino y el rumbo con el que la Argentina sale de las dificultades que tenemos, de lo complejo que está el mundo y de lo difícil que está nuestro país, en el que algunos sectores y factores económicos y de la oposición nos quieren complicar", enfatizó.Katopodis expresó que, y añadió que"Los próximos años van a ser seguramente mucho mejores, y para eso estamos construyendo, haciendo las inversiones,", sostuvo el ministro.