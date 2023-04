Massa anunció que Argentina deja de pagar importaciones de China en dólares y pasa a yuanes VER VIDEO

Foto: Prensa Mecon.

Las "triangulaciones" detectadas por Aduana

Tres países concentran operaciones de importación de mercadería fabricada en China y refacturada El 60% de las operaciones de importación de mercadería fabricada en China y refacturada desde otro origen se concentran en sólo tres países, y apenas 10 empresas comprenden casi 50% de las operaciones trianguladas en Uruguay, informó el Ministerio de Economía.



Al anunciar la utilización de yuanes para importar productos de China, el ministro de Economía, Sergio Massa, explicó que también "es la garantía de seguir produciendo con bienes intermedios procedentes de China, evitando la triangulación".



Estas operaciones de triangulación detectadas "de alguna manera se utilizaban para pagar más caro lo que importaba Argentina, de lo que (el intermediario) compraba más barato" en el país de origen de la manufactura", amplió Massa.



En lo que va del año se analizaron 4.803 destinaciones por US$ 287,7 millones importaciones de mercadería fabricada en China y refacturada desde países europeos; así, sólo tres países concentran el 60% de las operaciones trianguladas por US$ 172 millones.



Los principales bienes importados son bienes de capital (maquinarias y fábricas llave en mano) y las empresas analizadas son, principalmente, del sector farmacéutico, petrolero, telecomunicaciones y automotriz.



En este proceso, ninguno de los productos originarios de China tuvo un valor agregado “adicional” en Europa, y todas fueron operaciones de refacturación ya que el manifiesto aduanero marca que la mercadería fue embarcada directamente de China a la Argentina.



También se analizaron 1.790 destinaciones por US$ 205.907.898 de importaciones de mercadería fabricada en China y refacturada desde Uruguay.



En este caso, sólo 10 empresas concentran 49% de las operaciones trianguladas por US$ 100,3 millones y las dos principales empresas son del sector agroquímico y concentran 27% del total de las operaciones.



Ninguno de los productos originarios de China tuvo un valor agregado “adicional” en Uruguay; todas fueron operaciones de refacturación, insistieron desde la cartera económica.

El Ministro de Economía, Sergio Massa, anunció este miércoles que el país utilizará este mes yuanes por el equivalente a US$ 1.040 millones para importar bienes intermedios provenientes de china, como una forma de mantener el nivel de actividad, sin comprometer las reservas del Banco Central.Massa hizo el anuncio esta tarde en el Palacio de Hacienda en compañía del embajador de China en Argentina,, el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, funcionarios de la Aduana Nacional, y empresarios privados cuyas compañías demandan bienes del país asiático.El ministro de Economía, destacó que"La mayor sequía de la historia, que nos dejó con US$ 15.000 millones menos para exportar nos obligó a nosotros, y al Fondo Monetario Internacional, a redefinir el programa de importaciones y exportaciones", dijo el funcionario.En este sentido, "el Programa de Incremento Exportador, no solo con la soja, sino también con las economías regionales, comienza a dar señales de buen funcionamiento, y también nos obliga a repensar nuestras importaciones", explicó.Massa recordó que Argentina tiene un swap con China "que no solo sirve para fortalecer a las reservas del Banco Central, sino que,".Para ello “a partir del acuerdo” con el Banco Central Argentina, el Banco Popular de China y el Banco Internacional de Comercio de China (ICBC), “y las empresas, reprogramamos el instrumento de pago por (el equivalente a) más de US$ 1.040 millones para este mes, proveniente de China, y pasan a ser parte del flujo (pago) con yuanes, como una forma de fortalecimiento del comercio bilateral”.Pero además, “", y realizar compras a partir del mes que viene entre US$ 790 millones y US$ 1.000 millones, "que reemplazan el uso de dólares de Argentina”, explicó Massa.Massa destacó que esta medida también "es la" en el país de origen de la manufactura.La medida se enmarca en las inspecciones e intimaciones efectuadas por la Aduana a empresas queLas inspecciones de Aduana apuntan a las maniobras de sobrefacturación de importaciones que algunas empresas desarrollan para hacerse de dólares en el exterior.En ellas se analiza si el motivo de refacturar desde Uruguay corresponde a una maniobra para evitar el pago al exterior con yuanes -situación lógica si se pagara directamente a China- y así poder acceder a dólares evitando el uso de yuanes.Por su parte, el embajador de China en Argentina, Zou"Apoyamos el uso de las monedas locales en el intercambio para reducir riesgos y costos", dijo el diplomático y remarcó que desde ambas naciones "venimos trabajando fuertemente para intercambiar informaciones para estrechar nuestro vínculo de complementariedad"."Tenemos", dijo Zou ante una veintena de funcionarios y empresarios que se dieron cita en el Palacio de Hacienda para escuchar el anuncio.