El aclamado mundo distópico de "Black Mirror" vuelve en junio con su sexta temporada

Paapa Essiedu, actor inglés que será parte del elenco / Foto: Prensa.

¡¡¡VUELVE BLACK MIRROR!!! 😱 Ahora que tengo tu atención, la temporada 6 se estrena en junio. Solo en Netflix. pic.twitter.com/0FeS83VTPY — CheNetflix (@CheNetflix) April 26, 2023

Elenco lleno de estrellas

Kate Mara, una de las caras de la tan esperada temporada / Foto: Prensa.

Aaron Paul, de Breaking Bad a Black Mirror / Foto: Prensa.

La plataforma de streaming Netflix anunció este miércoles que la sexta temporada de la aclamada y multipremiada serie de antología distópica y de ciencia ficción "Black Mirror" llegará en junio próximo, luego de una pausa de cuatro años motivada por un cambio en su casa productora y por los efectos de la pandemia de Covid-19 en el ánimo social.Debería ser una serie que no pueda ser fácilmente definida, y que pueda seguir reinventándose a sí misma", aseguró al gigante de la N roja elEl anuncio fue dado a conocer además a través de las redes sociales, donde se publicó un primer compendio de imágenes de los capítulos que conformarán esta entrega -aunque aún no se sabe cuántos en total-, con la leyenda:"Un poco como un desafío, y otro poco para mantener las cosas frescas tanto para mí como para la audiencia, comencé deliberadamente volcando algunas de mis propias suposiciones sobre qué esperar", agregó Brooker sobre lo que se verá en este nuevo tramo de una producción que en un principio -y tras su estreno en 2011- se convirtió en una serie de culto, gracias a su particular exploración de distintos futuros cercanos marcados por la presencia de la tecnología y con un fuerte mensaje crítico sobre las sociedades contemporáneas.Al respecto, el guionista agregó que "en consecuencia, junto a los temas más familiares de la serie, también tenemos nuevos elementos, incluyendo algunos que previamente había jurado nunca incluir, incluso para estirar los parámetros de lo que un episodio de esta tira puede llegar a ser"."Las historias todavía son totalmente 'Black Mirror" en su tono de principio a fin, pero con algunos giros locos y más variedad que nunca. Para darle vida a todo eso, tenemos una lista increíble de directores inteligentes y repugnantemente hábiles que trabajan con un elenco tan talentoso que, francamente, no tienen derecho a existir", concluyó en broma el creador.En ese sentido, en el adelanto que trascendió puede verse parte de las caras que formarán parte de la temporada, del que participa un abanico de figuras como Aaron Paul, Salma Hayek, Ben Barnes, Kate Mara, Josh Hartnett, Annie Murphy, Michael Cera, John Hannah y Zazie Beetz.Anjana Vasan, Auden Thornton, Clara Rugaard, Daniel Portman, Danny Ramirez, Himesh Patel, Monica Dolan, Myha'la Herrold, Paapa Essiedu, Rob Delaney, Rory Culkin y Samuel Blenkin completan la nómina de intérpretes para esta sexta entrega.Si biende la popular tira, sí está previsto que la temporada cuente con más capítulos que su antecesora, que estrenó en junio de 2019 y estuvo conformada por tres relatos protagonizados por los reconocidos Anthony Mackie, Andrew Scott, Topher Grace y Miley Cyrus.que "Black Mirror" viene cultivando desde que en 2016 fue adquirida por Netflix -al comprar los derechos que estaban en manos del Channel 4 británico- y extendió la duración de sus episodios a una hora o más, con destacadas puestas en escena y efectos visuales.En tanto, esta será la primera vez quetrabajarán en la serie desde que abandonaron House of Tomorrow, la compañía perteneciente al conglomerado Endemol Shine Group, que solía encargarse de su desarrollo, en enero de 2020.En ese sentido,, en la que Netflix rápidamente invirtió para conseguir un contrato de cinco años por la suma de 100 millones de dólares y que llevará su sello en esta próxima entrega de "Black Mirror", junto a las productoras ejecutivas Jessica Rhoades y Bisha K. Ali.Además, la llegada de la pandemia de coronavirus sumó otro motivo a la indefinida demora por su continuación, cuando su creador dijo públicamente que, dado el contexto, no sabía "qué estómago hay para ver historias sobre sociedades que se derrumban"."No estoy trabajando en nada de eso, tengo ganas de revisitar mis facetas vinculadas a la comedia, así que estuve escribiendo guiones con el objetivo de hacerme reír a mí mismo", admitió Brooker en esa oportunidad sobre su alejamiento temporal de "Black Mirror".En esa línea, el guionista continuó generando contenidos para Netflix, y en febrero pasado la plataforma lanzó "El gato ladrón", serie animada en la que el público debía contestar trivias para avanzar en la historia protagonizada por Rowdy, un gato que está intentando robar objetos de arte de un museo.