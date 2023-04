Capitanich: "El FdT debe hacer algo disruptivo con del mercado de divisas en Argentina"

"Nosotros tenemos que expresar rebeldía contra la casta corporativa que todo lo destruye", dijo Capitanich. / Foto: Pablo Caprarulo

"Nosotros tenemos que expresar rebeldía contra la casta corporativa que todo lo destruye. La crítica a la política viene de las corporaciones que tienen el poder permanente. Por eso, nosotros no podemos ser esclavos ni empleados de ellos" Jorge Milton Capitanich

El gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, consideró que el Frente de Todos (FdT) debe "plantarse y hacer algo disruptivo" ante "el problema estructural que tiene Argentina con su mercado de divisas" al referirse a la situación económica actual y la forma en la cual la coalición oficialista debe encarar la campaña electoral de este año."El FdT debe plantarse y hacer algo disruptivo, distinto con el problema estructural del mercado de divisas de la Argentina., remarcó Capitanich en declaraciones a El Depate Radio.El mandatario chaqueño señaló que el diputado nacional de la Libertad Avanza, Javiercontra lo que el legislador denomina como "la casta política"."Nosotros tenemos que expresar rebeldía contra la casta corporativa que todo lo destruye. La crítica a la política viene de las corporaciones que tienen el poder permanente. Por eso, nosotros no podemos ser esclavos ni empleados de ellos", observó el gobernador chaqueño.En ese sentido, Capitanich reclamó que el FdT tenga "vigor, valentía, coraje y la personalidad para plantarse ante el poder de turno"."Macri hizo todo lo quiso en favor de las corporaciones y así terminamos. Por eso, hay que plantarse. Si nosotros no definimos un modelo alternativo, estos vaivenes los vamos a tener todo el tiempo”, observó.Para Capitanich, Argentina está "en una transición de carácter electoral”, pero alertó que la situación económica actual del país está vinculada a la relación con el Fondo Monetario Internacional (FMI)., insistió.Al respecto, el gobernador chaqueño expresó que “el acuerdo programático con el FMI no ha ayudado, sino todo lo contrario""Puso más restricciones y serios condicionamientos, que además generaron un problema de estancamiento que frente a shocks externos e internos definitivamente agudizan los problemas al acelerar el proceso inflacionario”, observó.