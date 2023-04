Acusan a JxC de mentir con el IOMA y usar la salud para hacer campaña

Foto: Eliana Obregon

El Gobierno bonaerense acusó este miércoles a dirigentes de Juntos por el Cambio (JxC) dey dos ministros afirmaron que el intento de varios municipios de la provincia comandados por la oposición para dar de baja a la obra social provincial IOMA como cobertura obligatoria para sus empleados es una ""."Se ve claramente cómo los principales dirigentes de nuestra oposición política, primero Mauricio Macri y ahora Patricia Bullrich, están utilizando el sistema de salud, la obra social de las y los bonaerenses para hacer campaña política", dijo el ministro de Salud bonaerense,, en declaraciones formuladas a Télam.Desde hace algunos meses, un grupo de jefes comunales de distritos gobernados por el PRO acusan al Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), la prestadora encargada de la atención médica de empleados estatales, policías y maestros bonaerenses, de "deficiente" e impulsan ordenanzas para que los trabajadores municipales puedan optar qué cobertura tener.La embestida contra el IOMA -la segunda obra social más grande del país, que cuenta con 2.200.000 de afiliados de los cuales 350 son empleados municipales- cosechó primero elogios del expresidentey del jefe de Gobierno porteño,y ayer, de la precandidata presidencial"Lo hicimos de nuevo y en este caso en un municipio gobernado por el Frente de Todos. Como sucedió también en San Nicolás, Capitán Sarmiento, Pergamino y en otros municipios, en Tigre nuestros concejales lograron romper con IOMA y dar libertad de elección de su obra social a los empleados", posteóen las últimas horas.Sucede que este martes, el bloque de JxC en el Concejo Deliberante delogró imponer su número y votó una ordenanza para que la cobertura de IOMA no sea obligatoria para los empleados municipales. La misma medida se aprobó meses atrás en San Nicolás, donde gobierna Manuel Passaglia, y en Capitán Sarmiento, donde el intendente es Javiel Iguacel.En todos los casos, la oposición estableció que los empleados tendrán la opción de continuar en IOMA si así lo desean, pero se obliga al municipio a suscribir convenios con obras sociales del sistema nacional.Sin embargo,En primer lugar, porque la adhesión del personal municipal a la obra social bonaerense debe ser masiva y no parcial; y en segundo término porque "el sistema nacional es incompatible con el sistema provincial y sus funcionamientos son regidos por sus propias normativas, no existiendo modo alguno que permita que los trabajadores permanezcan o sean adheridos en forma obligatoria en ambos sistemas en forma simultánea".Así, en el Gobierno sostuvieron queEn ese marco, Kreplak dijo a esta agencia que"Esta obra social es solidaria: todos aportamos lo mismo, todos tenemos el mismo derecho de su utilización y quien la usa sabe que que está mejor. A los profesionales se les paga a 30 días, está toda digitalizada, se redujeron un 92% los tiempos de autorización, tenemos casi 100 policonsultorios, medicamentos esenciales con 100% de cobertura", prosiguió Kreplak y continuó:En ese sentido, manifestó que, añadió que "quienes hablan sin ningún tipo de conocimiento y con el sólo objetivo de acumular algún puñado de votos, no son quienes luego tienen que garantizar la salud de la gente"., cerró.En el mismo tono, el titular del IOMA,, analizó ante esta agencia quey aseguró que "quienes lanzan estas versiones mentirosas son intendentes a los que nunca les preocupó el IOMA, que jamás se comunicaron en tres años con nosotros de manera oficial ni extraoficial para plantear nada".permitiendo la desregulación. Los mejores sueldos de los trabajadores fueron a las prepagas y destruyeron la obra social de la ciudad más rica del país. Ahora tiene deudas, déficit económico y sólo sobrevive con la intervención del Estado", describió y evaluó que "lo mismo hizo María Eugenia Vidal en la provincia con IOMA hasta que llegó Axel y logró que el IOMA salga del déficit, no tenga más deudas e invierta en la salud y en cobertura total de medicamentos".Para el titular de IOMA, la cuestión más grave en torno al debate es que "la centralidad del discurso de los intendentes de JxC es que les dan libertad de elegir a los empleados y eso es mentira porque no se puede hacer porque sería ilegal"., explicó.Así, detalló que "el único municipio" que concretó la salida completa del IOMA fue Capitán Sarmiento, mientras que en San Nicolás "se votó en marzo pasado en el Concejo Deliberante la desafiliación pero, en los hechos, eso no sucedió: los trabajadores siguen aportando y siguen siendo afiliados".Según dijo el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores Municipales (SUTM) de San Nicolás a la agencia de noticias DIB, los empleados de la comuna "todavía tienen la cobertura" de IOMA porque muchos de ellos "tienen condiciones y enfermedades preexistentes y expresaron que la obra social fue coherente" por lo que preferían permanecer en ella.Al respecto, Giles indicó que "hay información periodística que dice que los propios trabajadores eligen quedarse, pero no tengo información oficial. Sí es cierto que la delegación de IOMA sigue recibiendo consultas de afiliados preocupados porque están en tratamientos actualmente y nos consultan angustiados a ver qué va a pasar con la decisión unilateral que tomó Passaglia".En ese contexto, continuó: "Desde Juntos también hablan de Pergamino, Azul, Junín y pero en esos lugares no se votó. Y en el caso de Tigre, el intendente debe ratificar la ordenanza, con lo cual no está vigente.".