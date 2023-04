Hace 20 años Néstor Kirchner asumía como presidente

Néstor Kirchner expresó la renovación política que la mayoría de los argentinos reclamó en las calles en diciembre de 2001 / Foto: Archivo.



Néstor Kirchner obtenía hace 20 años el 22,24 por ciento de los votos en la primera vuelta de las elecciones presidenciales en las que se impuso Carlos Saúl Menem, con el 24,24 por ciento de los sufragios emitidos, pero la decisión del riojano de no presentarse a un balotaje en el que todos los sondeos lo daban como perdedor, convirtió al entonces gobernador de Santa Cruz en el presidente de la Nación, investidura que mantuvo hasta 2007, cuando ganó los comicios Cristina Fernández, mandato durante el cual falleció, el 27 de octubre de 2010.



Los comicios se celebraron en un país sacudido por la dura crisis económica originada por el estallido social de diciembre de 2001, que provocó la renuncia de Fernando de la Rúa y el desplome del modelo de la convertibilidad entre el peso y el dólar, diseñado por el entonces ministro de Economía Domingo Cavallo.





"Quiero que seamos un país serio, pero, además, quiero un país más justo" Néstor Kirchner

Eduardo Duhalde tuve que adelantar las elecciones presidenciales, que el 27 de abril de 2007 consagraron a Néstor Kirchner / Foto: Archivo.

El fin de la convertibilidad

Los asesinatos de Kosteki y Santillán y la persistencia del malestar social llevaron a Duhalde a adelantar las elecciones

Kosteki y Santillán La crisis económica originó un grave descontento social que se profundizó con las movilizaciones de las organizaciones de desocupados y trabajadores informales, que se sumaron al movimiento piquetero que por esos días protagonizaban cortes de calles y manifestaciones a lo largo de todo el país.



El 26 de junio una amplia movilización de desocupados fue reprimida en el Puente Pueyrredón, que une la Ciudad de Buenos Aires con Avellaneda, y en inmediaciones de la estación de trenes de esa localidad fueron asesinados dos militantes, que recibieron disparos de efectivos de la Policía bonaerense: Maximiliano Kosteki y Darío Santillán.



El estallido social del 19 y 20 de diciembre de 2001 abrió las puertas a un profundo proceso transformador / Foto: Archivo.

La candidatura de un desconocido

La binomio Néstor Kirchner y Daniel Scioli obtuvo el 22,24 % en los comicios celebrados el 27 de abril de 2003 / Foto: Archivo.

"Que los argentinos conozcan su último rostro: el de la cobardía. Y sufran su último gesto: el de la huida" Néstor Kirchner sobre Carlos Menem

El asesinato de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán condicionó la política represiva del Estado en los años posteriores / Foto: Archivo.

Menem y el rostro de la cobardía

Hugo Chavez, Néstor Kirchner y Lula Da Silva fueron lo pilares de la unidad latinoamericana de comienzos de siglo / Foto: Archivo.

Valores y convicciones

Decisiones de fondo Durante su presidencia Néstor Kirchner impulsó la renovación de la Corte Suprema, dominada por una mayoría automática diseñada por su antecesor, Carlos Menen; desarrolló una política de integración con las naciones latinoamericanas, propiciando políticas y estrategias comunes con los gobiernos de la región; y en 2005 canceló la deuda con el Fondo Monetario Internacional, que dejó así de tener influencia en las decisiones de política económica del país.

En esos días, Argentina experimentó, que comenzó el 19 de diciembre con la salida de De la Rúa; siguió con la asunción de Ramón Puerta, continuó con Adolfo Rodríguez Saa, quien renunció una semana después, reemplazado durante unas horas por Eduardo Camaño, hasta que el primero de enero se realizó la Asamblea Legislativa, que ungió al senador nacional Eduardo Duhalde como jefe de Estado.El exgobernador de la provincia de Buenos Aires asumió con el mandato de concluir el período iniciado por De La Rúa, que debía terminar el 10 de diciembre de 2003.Duhalde modificó la paridad cambiaria de un peso-un dólar, fijada por la ley de Convertibilidad, que resultaba insostenible para la economía de un país que teníaque había dispuesto Cavallo en los últimos días de su gestión con De la Rúa.Jorge Remes Lenicov, nuevo titular de la cartera de Economía, dispuso en los primeros días de 2002 una devaluación del 400 por ciento que impactó con dureza al ya golpeado poder adquisitivo de los argentinos.El panorama económico de ese año se completaba con las cuasimonedas, que eran, y que se volvieron de uso corriente entre los ciudadanos que las empleaban para adquirir bienes y servicios ante la ausencia de pesos en el mercado.En abril, Lenicov se vio obligado a renunciar en medio de la crisis y fue reemplazado por Roberto Lavagna, quien comenzó su gestión con la tarea de renegociar con los acreedores externos y evitar la salida por "goteo" de los depósitos bancarios en medio de las restricciones que aún pesaban sobre el sistema financiero.Los asesinatos de Kosteki y Santillán y la persistencia del malestar social,con el propósito de entregar la banda presidencial a un sucesor el 25 de mayo del año siguiente.Luego de sondear sin éxito a dirigentes del peronismo como Carlos Reutemann y José Manuel de la Sota, Duhalde resolvió en enero respaldar la postulación de Néstor Kirchner,Los gobernadores Felipe Solá (Buenos Aires), Eduardo Fellner (Jujuy) y Gildo Insfrán (Formosa) pasaron a formar parte de una suerte de mesa de conducción de ese movimiento interno del peronismo, que buscaba impedir un regreso de Carlos Menem a la presidencia por tercera vez.Con las postulaciones de Kirchner, Menem y Rodríguez Saá, el peronismo concurrió a la cita electoral del 27 de abril de 2003,En las fórmulas presidenciales, Kirchner era acompañado por Daniel Scioli mientras que Menem estaba secundado por el entonces gobernador de Salta, Carlos Romero.Detrás de Menem y Kirchner, se ubicó el exministro de Defensa y Economía de De La Rúa, Ricardo López Murphy,En tanto, en el cuarto lugar fue para Rodríguez Saá, con el 14,11 por ciento de los votos, y en quinta posición quedó la diputada nacional Elisa Carrió, quien cosechó el 14,05 por ciento de las voluntades emitidas.Menem y Kirchner quedaron posicionados para disputar la segunda vuelta, que debía celebrarse el 14 de mayo, pero en medio de sondeos y encuestas que le eran adversos,, pese a la victoria que había logrado en el primer turno.De once consultoras sondeadas, "nueve sostienen que Kirchner se impone en el ballotage con bastante holgura y los otros dos también tienen el mismo diagnóstico, aunque evalúan que si Menem llegara a ganar por una diferencia de seis o siete puntos el 27 de abril - algo que no registran hasta ahora - podría ganar también en el ballotage", publicó el 6 de abril del 2003 el diario Página 12."Como decía la compañera Evita, renuncio a los honores y a los títulos, pero no a la lucha", parafraseó Menem en el spot televisivo, tomada a solo cuatro días del balotaje.El mensaje, emitido a las 19 horas de ese día, se completaba: "Hoy más que nunca la Argentina requiere contar con un poder político imbuido de la más plena y transparente legitimidad democrática".Menem agregaba que "lamentablemente, considero que este objetivo absolutamente necesarioprevista para el domingo 18 de mayo".La respuesta de Kirchner fue categórica y lo tildó de "cobarde" al expresidente."Las encuestas que unánimemente le auguran una derrota sin precedentes en la historia electoral de la república permitirán que los argentinos conozcan su último rostro: el de la cobardía. Y sufran su último gesto: el de la huida", sumó el santacruceño, para quienAl asumir la Presidencia el 25 de mayo de 2003, Kirchner pronunció un sentido discurso ante la Asamblea Legislativa, en el cual se reconocía como parte de la generación de militantes que intentó cambiar la realidad del país en los años '70."Formo parte de una generación diezmada, castigada con dolorosas ausencias; me sumé a las luchas políticas creyendo en valores y convicciones a las", señaló el santacruceño ante los representantes del pueblo.Ni bien comenzado su gobierno, Kirchner, muchos de ellos sospechados de haber participado en actos de terrorismo de Estado que estaban impunes como consecuencia de la vigencia de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida -sancionadas por el gobierno de Raúl Alfonsín- y los indultos dictados por Menem.Esa decisión marcó el camino de una política de derechos humanos que propiciaría la derogación de esas leyes y el inicio de una doctrina de "Memoria, Verdad y Justicia" por la cual se reanudaron los juicios por delitos de lesa humanidad."Vengo a proponerles un sueño: quiero una Argentina unida, quiero una Argentina normal,. Anhelo que por estos caminos se levante a la faz de la Tierra una nueva y gloriosa Nación: la nuestra", fueron las palabras con las cuales cerró su discurso de asunción.