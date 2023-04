"Taty" Castellanos: "Sueño con conocer a Messi y jugar con él en la Selección"

Foto: TW @GironaFC

PÓKER DE GOLES Y OVACIÓN: partido para los libros de historia de Taty Castellanos en La Liga.pic.twitter.com/pwetDAyDhM — SportsCenter (@SC_ESPN) April 26, 2023

El delantero argentino, quien le marcó cuatro goles a Real Madrid con Girona en LaLiga española, reveló este miércoles que su sueño es "poder conocer a Lionel Messi y coincidir con él en el seleccionado".Luego de su histórica actuación con un "poker" de goles ante Real Madrid , el mendocino contó de su fanatismo por el capitán del seleccionado argentino con el que "nunca" pudo coincidir."Sueño con conocerlo.", contó Castellanos en una entrevista con el periodista español Gerard Romero en Twitch.El delantero, de 24 años, que hace unos años estuvo cerca de jugar en River Plate, fue parte del seleccionado argentino sub 23 en 2020 y aseguró que su otro anhelo es ser convocado para el equipo que conduce Lionel Scaloni."Sería un sueño, pero voy paso a paso. Sé lo difícil que es porque somos los campeones del Mundo y hay jugadores increíbles en mi posición", remarcó.Pese a no haber jugado en el fútbol argentino, "Taty" tiene un fuerte lazo con nuestro país, tiene tatuajes relacionados a la Argentina, otro de Diego Armando Maradona y piensa en un futuro hacerse uno de Messi.Castellanos llegó a LaLiga española en agosto del año pasado desde New York City, otro equipo miembro del City Group al igual que Girona, y en su primera temporada lleva 12 goles (11 por torneo y 1 por Copa del Rey) en 31 partidos.