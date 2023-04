Petro rompió su alianza con los partidos tradicionales en el Congreso

Presidente colombiano, Gustavo Petro. Foto: Victor Carreira.

"A pesar del voto mayoritario en las urnas que pide un cambio en Colombia este se intenta cerrar con la amenaza y el sectarismo. Tal situación nos lleva a un replanteamiento del gobierno"

Expresidente Álvaro Uribe.

con partidos tradicionales en el Congreso y pidió la renuncia de todos sus ministros para reorganizar su gabinete, en medio de las dificultades que enfrenta su Gobierno para lograr la aprobación parlamentaria de sus reformas políticas, económicas y sociales.La solicitud de renuncia del gabinete, informada por varios medios, no fue oficializada aún por Petro, quien, sin embargo, la noche del martes dejó entrever sus planes de reforma en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter en el que anunció el fin de su alianza con los partidos tradicionales con los que"A pesar del voto mayoritario en las urnas que pide un cambio en Colombia este se intenta cerrar con la amenaza y el sectarismo. Tal situación nos lleva a un replanteamiento del gobierno", anticipó Petro, el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia.Los comentarios llegaron después de que la noche del martes se levantara por falta de quórum una sesión en la Cámara de Representantes, la cámara baja del Congreso de Colombia, en la que se iba a tratar una reforma del sistema sanitario impulsada por el Gobierno, asumido en agosto pasado.El mandatario contaba que los partidos que el año pasado lo acompañaron para la reforma tributaria también aprobaran estos proyectos.Sin embargo,-liderado por el expresidente Álvaro Uribe- afirmaron en sendos comunicados publicados en Twitter quePetro reaccionó anunciando el fin de la alianza con ellos."La invitación a un pacto social para el cambio ha sido rechazada. La coalición política pactada como mayoría ha terminado en el día de hoy por decisión de unos presidentes de partido. Alguno de los cuales amenaza a la mayoría de su propia bancada", escribió luego Petro en la red social Twitter.Horas antes, en un evento público en el Valle de Cauca," dado que el Congreso no era capaz de aprobar "unos simples artículos muy pacíficos" sobre la repartición equitativa de la tierra."¿Cómo vamos a hacer para cumplir el Acuerdo de Paz si los instrumentos legales son cercenados por el Congreso, en contramano del programa del Gobierno?", planteó en su discurso, publicado por Presidencia y recogido por el diario colombiano El Tiempo.Además de la reforma del sistema de salud,y otro para modificar el sistema de jubilaciones.La agencia de noticias AFP dijo que dos ministros a los que no identificó les revelaron que Petro había pedido la renuncia de todo el gabinete en medio de las dificultades que enfrenta el gobierno para que sus proyectos de ley sean aprobados en el Congreso., así como el cambio de carteras de otros, informó la cadena estadounidense CNN, que citó a una fuente gubernamental.Según las fuentes citadas por la CNN, el ministro del Interior, Alfonso Prada, podría pasar a la cartera de Defensa, mientras que la ministra de Salud, Carolina Corcho, permanecería en su cargo.La reforma sanitaria ya provocó la salida de tres ministros en febrero, entre ellos el de Educación Alejandro Gaviria luego de que se filtraran a la prensa críticas suyas al proyecto de ley.