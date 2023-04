Kelly Olmos: “Acá hay una operación que se asemeja a la voluntad de dinamitar casi todo”

"Hace semanas que se venía anunciando y hasta como reclamando por algunos sectores que haya una gran devaluación", dijo Olmos. / Foto: Daniel Dabove

La ministra de Trabajo, Raquel ‘Kelly’ Kismer de Olmos denunció que la suba del dólar ilegal responde a “una operación de un sector que quiere dinamitar casi todo, como dijo el expresidente Mauricio Macri” y afirmó que en las negociaciones paritarias están aceptando “revisiones con periodos breves” para que “el salario no sea una variable de ajuste en la dinámica inflacionaria".Ante el incremento del dólar ilegal, su posterior impacto en los precios y la eventual pérdida de poder adquisitivo del salario, la titular de la cartera laboral sostuvo que “cuando hay alta inflación, los ingresos se deterioran y para evitar eso nos basamos en tres columnas: creación de empleo, paritarias y actualización de programas para sector informal”, detalló en declaraciones a la emisora FM Nacional Rock.En ese punto, sobre las paritarias, aseguró que el Ministerio sigue apoyando la negociación paritaria tripartita en las que “habilitamos todas las revisiones a las paritarias en esta dinámica inflacionaria y aceptamos que sean por periodos breves, en estos momentos en los que no hay un horizonte claro porque no queremos que el salario sea una variable de ajuste”.Asimismo, planteó que para los sectores informales “hay un sistema de ingreso que se actualiza activamente como la AUH, Potenciar Trabajo y la Tarjeta Alimentar”.A la hora de hablar de la situación económica, Olmos señaló que “hace tiempo que vengo advirtiendo el ataque especulativo que veníamos sufriendo. Ahora se expresa con mayor evidencia, pero”.“Acá hay una operación que se asemeja a la voluntad de hacer explotar casi todo, dinamitar casi todo, como ya lo había anticipado el expresidente Mauricio Macri”, apuntó.Sobre el ministro de Economía, Sergio Massa, la ministra consideró que “Massa está atravesando un momento de muchas restricciones. Ya sabemos el grado de restricción que nos dejó el macrismo con el sobreendeudamiento que luego se sumó la pandemia, la guerra y ahora la sequía que agravó la situación estructural previa”., manifestó Olmos, quien aclaró que el ministro está "pidiendo que se concentren todos los desembolsos del año en un pago porque es el momento de mayor debilidad. No está pidiendo más dinero al Fondo”, aclaró.Al igual que lo hizo el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, la titular de la cartera laboral remarcó: “Necesitamos que se fortalezca un mecanismo de conducción institucional reconociendo que esta fuerza política –Frente de Todos- tiene tres referentes para poder atender de manera más eficiente esta crisis que estamos pasando”.El martes, Katopodis advirtió que frente al "ataque" al Gobierno en materia económica todos los militantes se pondrán "detrás" del presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández y el ministro de Economía, Sergio Massa, para "defender el derecho a construir un país más justo".Para Katopodis, "frente al ataque contra nuestro país necesitamos que Alberto, Cristina y Massa se junten" porque, dijo, "ese es el gesto más fuerte y más claro".