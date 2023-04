Heller atribuyó la suba del dólar a un "ataque especulativo" vinculado con la política

"Son los mismos que están apostando desde junio del año pasado a la desestabilización política", acusó Heller. Foto: archivo.

El, atribuyó este miércoles la suba del dólar a un "ataque especulativo" que "no se puede desvincular de la política", y aseguró que el país "no necesita un cambio de rumbo, en todo caso profundizar este rumbo. El camino es por acá", remarcó."Tenemos que insistir en que el país no necesita un cambio de rumbo, en todo caso profundizar este rumbo. Si cometemos el error de elegir como alternativa un cambio de rumbo, la vamos a pasar muy mal. El camino es por acá", aseguró Heller en declaraciones a Radio 10.Tras atribuir la suba del dólar a un "ataque especulativo", el diputado del Frente de Todos (FdT) consideró que ese clima "genera movimientos de los que especulan porque saben que a rio revuelto ganancia de pescador"."Son los mismos que estáncuando se hablaba de Asamblea Legislativa, después del endeudamiento sin control, de los títulos que estaban vaciando a los jubilados, instalando un clima de caos que es el propicio para especular", aseveró el legislador oficialista.Subrayó que "nadie especula con lo que abunda, ni con la perspectiva de que puede haber un problema", y consideró que "estas especulaciones no se pueden desvincular de la política".En tanto, Heller destacó la importancia de la renegociación de las metas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y que "se observan gestos de flexibilidad" de ese organismo respecto de la Argentina. Para el diputado Heller ely se comenzó a liquidar el nuevo dólar de incentivo exportador, que dijo, "se interrumpió cuando apareció el rumor de la devaluación"."Argentina necesita rediscutir metas para que sean cumplibles, no a costas de hacer políticas de ajuste y eso es lo que la Argentina está planteando para flexibilizar esas metas y este proceso de recuperación económica que tenemos que es importante, que va a hacer que muchos indicadores se puedan seguir consolidando", aseveró el legislador.En ese sentido, el diputado del FdT señaló que "todas las noticias indicaban, sabiendo que la Argentina no es un paraíso, que se estaban tomando medidas concretas y que apuntaban a mejorar la situación".Finalmente, Heller recordó que, según el legislador, quien se preguntó: "¿O los que asaltan el Capitolio (Estados Unidos) o el Planalto (Brasil) son loquitos o responden a una orga que mueven fuerzas en determinada dirección para generar desestabilización?".