El diputado Mario Cleri sostuvo que los miembros del máximo tribunal "no querían que salieran a la luz" los informes elaborados por Marchi. / Foto: Leo Vaca

El diputado por el Frente de Todos (FdT) y miembro de la Comisión de Juicio Político de la Cámara Baja, Marcos Cleri, sostuvo que "claramente hubo un desmanejo sideral sin transparencia" en la Obra Social del Poder Judicial (Ospjn), tras el testimonio brindado por el desplazado administrador de la Corte Suprema de Justicia, Héctor Marchi."Hubo claramente un desmanejo sideral sin transparencia de los recursos de la obra social que demuestran el mal manejo por parte de Juan Carlos Maqueda y de los miembros de la Corte Suprema", afirmó Cleri en declaraciones formuladas a FutuRöck.y aseguró que hubo "seguimientos y amenazas contra funcionarios" de los tribunales.Así lo señaló al exponer ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, en el marco del proceso iniciado contra los cuatro integrantes de la Corte, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Maqueda y Ricardo Lorenzetti."Expuso Marchi y con claridad demostró que es un escándalo lo que sucedió en la Obra Social del Poder Judicial", remarcó Cleri al respecto.Es queahora exadministrador del máximo tribunal fueque debía ser presentado ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, algo que todavía no sucedió.El diputadoelaborados por Marchi y remarcó que, por eso, lo desplazaron de su cargo y "lo mandaron a la Cámara de la Seguridad Social"., remarcó Cleri, quien, a su vez, anticipó que se va a continuar analizando la situación a partir de este jueves, en una nueva reunión de la Comisión de Juicio Político."En los informes se ve cómo la obra social se manejaba sin presupuesto; no tenía contabilidad. No tenia ingresos ni egresos, ni seguimiento de precios bancarios y carecía de una administración", afirmó Cleri.En su exposición en Diputados, Marchi leyó un informe previo a las preguntas de los legisladores, en el que aseguró que su "traslado fue una sanción encubierta, que incluyó a todas las personas" que trabajan "en la auditoría de la obra social", sobre la cual hubo denuncias de presuntas irregularidades.En ese sentido, dijo que, "en este tiempo, luego de que esta situación tomó estado público, se han producido un montón de hechos que tienen que ver con mi persona".Al respecto señaló: "No me refiero solo a haber dividido una Secretaría General de Administración, que está en toda su facultad la Corte de hacerlo, pero sí en un traslado que yo lo considero una sanción totalmente encubierta en donde la secretaría que se ha dividido y la sanción que se ha aplicado incluyen a todas las personas que hemos trabajado en la auditoría de la obra social".Finalmente, dijo que esas situaciones "generan mucha presión" pero no le impiden "venir y contar la verdad, y ayudarlos a avanzar con este tema", en referencia a los aportes que puede hacer a la investigación que lleva adelante la Comisión de Juicio Político en relación a la conducta de los integrantes del máximo tribunal.