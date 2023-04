Después de su viaje a Barcelona, Messi volvió a entrenar con el PSG

Kempes no quiere que Messi regrese al equipo español

El exfutbolista Mario Alberto Kempes, campeón del mundo en 1978 con la Argentina, consideró que "no seria saludable que Lionel Messi regrese al Barcelona" y añadió que le gustaría que siga en el Paris Saint-Germain (PSG) francés para que pueda llegar "más tranquilo" al Mundial de 2026.



"No creo que sea saludable que Messi vuelva al Barcelona. Estaría mejor en Francia, para que llegue tranquilo al próximo Mundial, se debería quedar ahí. Los objetivos del Barcelona son diferentes, se está armando todavía", expresó el "Matador", de 68 años, en declaraciones que consignó el periódico catalán Mundo Deportivo.



"Siendo egoísta y pensando en la Selección argentina, es mejor que Messi se quede en el PSG por su tranquilidad física y mental; es más probable que llegue más fresco al próximo Mundial", añadió el exfutbolista.



El exdelantero del Valencia y del Hércules se refirió también a los silbidos que recibió Messi departe de un sector de los hinchas del PSG en las últimas presentaciones del equipo galo en el estadio de Parque de Los Príncipes.



"Lo que pasa que está jugando en Francia, un país que jugó la final en Qatar con la Argentina y la perdió, y Messi fue la figura. Quizá les duele tener al mejor jugador del mundo en su equipo y que no rinda como lo hizo en Qatar", analizó Kempes.