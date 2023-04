La UTA repudió la liberación de los dos acusados por el crimen del chofer Barrientos

Ni en las manos ni en la ropa de los jóvenes detenidos había restos de deflagración de arma de fuego. / Foto: Leo Vaca

El asesinato del colectivero generó paros y protestas de sus compañeros. Foto Gustavo Amarelle.

La(UTA) repudió la liberación de los dos jóvenes acusados por el crimen del colectivero Daniel Barrientos y responsabilizó al fiscal que investiga el caso, Gastón Duplaá, de "no pedir la prisión preventiva para los dos sospechosos".. Fueron liberados dos jóvenes de 19 y 24 años acusados del crimen del colectivero Pedro Daniel Barrientos, mientras manejaba el interno de la línea 620. La decisión la tomó el fiscal que investiga el caso, Gastón Duplaá, al no pedir la prisión preventiva para los dos sospechosos", sostuvo el sindicato a través de un comunicado de prensa.Asimismo, agregaron que en la actualidad "no hay detenidos" por el asesinato del chofer que ocasionó una protesta de los trabajadores y la agresión al ministro de Seguridad de la provincia Sergio Berni, producto "del estado de shock que los compañeros sufrían".El asesinato del colectivero fue perpetrado el 3 de abril las 4.30 en la localidad de Virrey del Pino, cuando su vehículo fue abordado por dos delincuentes, uno de los cuales le disparó en el pecho, de acuerdo con las primeras versiones difundidas por la policía y avaladas por testigos., expresaron desde la UTA.Finalmente, el sindicato agregó que el Estado, en sus diversos estamentos y poderes, tiene que "brindarnos a todos seguridad" y sostuvo que cuando eso falla la justicia debe "actuar aprehendiendo y condenando al culpable"., concluyeron.Los dos detenidos acusados de haber participado del crimen del colectivero fueron liberados por falta de pruebas aunque seguirán siendo investigados en la causa, informaron fuentes judiciales.Se trata de Alex Gabriel Barone (19) y Gabriel Alejandro Barone (24), a quienes la semana pasada ya les había arrojado resultado negativo la prueba de barrido electrónico que no detectó restos de deflagración de disparo de arma de fuego en sus manos o sus ropas.Fuentes judiciales informaron a Télam que el fiscal de la causa, Gastón Duplaá, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Homicidios de La Matanza, resolvió no solicitar la prisión preventiva para los Barone, por lo que estos recuperaron la libertad.Un vocero de la pesquisa aclaró que, a pesar de esta resolución, los dos "no quedan desvinculados formalmente" de la causa.