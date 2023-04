Estados Unidos enviará submarinos nucleares a la península de Corea

"Estados Unidos no ha tomado esas medidas desde el tiempo de la Guerra Fría". Foto Defensa EEUU.

Los presidentes de Estados Unidos,que incluye planes de que submarinos estadounidenses con armas nucleares atraquen en Corea del Sur por primera vez en más de 40 años, para reforzar la disuasión contra Corea del Norte, dijeron funcionarios estadounidenses.El despliegue es un elemento clave de la "Declaración de Washington", que Biden y Yoon firmarán en la Casa Blanca en el marco de una visita de Estado del mandatario surcoreano, que llegó el martes a Washington enpor parte de Corea del Norte en meses recientes.Tres funcionarios de Biden que adelantaron los planes a la prensa dijeron que asesores de Biden y Yoon trabajaron en los detalles durante meses y acordaron que las demostraciones "ocasionales" y "muy claras" de las capacidades de disuasión ampliadas de Estados Unidos debían ser un aspecto esencial del acuerdo.La declaración conjunta, que evoca medidas adoptadas en lo "más fuerte de la Guerra Fría", según uno de los funcionarios, establece también un mecanismo de consulta e intercambio de información con Seúl sobre la energía nuclear que tiene por objeto reforzar el paraguas de seguridad estadounidense y tranquilizar al aliado surcoreano."Estados Unidos no ha tomado tales medidas, realmente, desde el tiempo de la Guerra Fría con un puñado de nuestros aliados más cercanos en Europa", afirmó uno de los funcionarios que habló con la prensa bajo condición de anonimato, informó la agencia de noticias AFP."Queremos asegurarnos de que, al adoptar estas medidas, no se cuestione nuestro compromiso con una mayor disuasión", añadió, poco antes de la entrevista entre ambos líderes en la Casa Blanca.en rechazo a maniobras militares que Estados Unidos y Corea del Sur realizan periódicamente frente a sus costas, con barcos y aviones.Ambas partes se acusan mutuamente de atizar las tensiones. Washington y Seúl dicen que realizan las maniobras ante las "provocaciones" norcoreanas, y Corea del Norte dice que los ejercicios son un ensayo de invasión que quiere disuadir probando misiles.Corea del Norte se encuentra técnicamente en guerra con Estados Unidos y Corea del Sur desde que la Guerra de Corea (1950-1953) terminó con un armisticio y no con un tratado de paz.Desde el fin del conflicto, Estados Unidos posee 28.500 soldados en Corea del Sur.El Gobierno de Corea del Norte ha desarrollado y probado armas atómicas que dice necesitar para disuadir una invasión estadounidense y surcoreana.