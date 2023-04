El Consejo de la Magistratura vuelve a reunirse con una agenda amplia pero sin consenso

El Consejo debe aprobar con trece votos las ternas de postulantes, un número que no tiene ni el oficialismo ni la oposición.

Los puntos conflictivos

Entre los puntos más conflictivos está el concurso para elegir a los reemplazantes de Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia.

Elintentará este miércoles darle continuidad a su funcionamiento alque serán elevadas al Poder Ejecutivo, aun cuando se desconoce si el consenso entre oficialismo y oposición alcanza para aprobarlas en el plenario.El encuentro pautado para las 9.30, se da luego de un primer plenario celebrado hace quince días, después de ocho meses de parálisis, en el cual se logró designar las autoridades de las cinco comisiones del Consejo.Por acuerdo de los consejeros, se incluyó en el orden del día todo aquello que está pendiente de ser tratado por el plenario y esto incluye laspara que sean puestas en consideración del Ejecutivo.Según fuentes del Consejo, el criterio en la reunión de labor que fijó el temario de este miércoles fue incluir todo aquello que debía votarse, más allá de que se atenderán los pedidos de "postergación", como salida no traumática para las decisiones sin consenso.Entre los puntos más conflictivos está el concurso, quienes en su momento resistieron someterse al acuerdo del Senado hasta que la Corte definió su condición de "provisorios" y mandó a realizar el trámite para designar nuevos magistrados.El Consejo debe aprobar con trece votos las ternas de postulantes, un número que no tiene ni el oficialismo ni la oposición, y hay dos propuestas: una del diputado del PRO y ex consejero, Pablo Tonelli y otra del representante del Poder Ejecutivo, Gerónimo Ustarroz.En la propuesta de Tonelli se encuentra en tercer lugar, en la segunda terna, el mismo Bertuzzi, mientras que en la de Ustarroz no figura el todavía camarista de traslado y la encabeza Agustina Inés Rodríguez, con una larga trayectoria en la justicia penal y en la Procuración General de la Nación.Difícilmente entonces el concurso 461 obtenga los trece votos necesarios, si asisten los 19 miembros del Consejo, incluyendo a su titular, el presidente de la Corte Horacio Rosatti.Más factible de acuerdo son una serie de cargos en la justicia federal criminal del interior del país e incluso tiene chances de ser aprobada la desestimación de las denuncias contra los jueces Javier Anzoátegui y Luis María Rizzi por mandar a investigar a médicos que garantizaron la aplicación de la interrupción legal del embarazo a una niña víctima de abuso.La propuesta para exculpar a Anzoátegui y Rizzi también es del consejero Tonelli, reemplazado por el diputado Álvaro González, aunque se define en su propuesta que ambos magistrados efectúen la capacitación obligatoria de la Ley Micaela.