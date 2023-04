Estudiantes y docentes marcharon por el "desfinanciamiento educativo" del Gobierno porteño

Estudiantes y docentes se manifestaron contra el "desfinanciamiento educativo" del Gobierno de CABA VER VIDEO

Foto: Florencia Downes.

Estudiantes, docentes, rectoras de secundarios, universidades, cooperadoras, familias, y sindicatos de la ciudad de Buenos Aires, marcharon este martes por la tarde a la Legislatura porteña para denunciardel Ministerio a cargo de Soledad Acuña, y reclamar un aumento de presupuesto, mejores condiciones salariales para los docentes, mayor cantidad y calidad nutricional de las viandas y el mantenimiento adecuado de los edificios, entre otros puntos.La marcha educativa multisectorial, que también tuvo como eje el rechazo a la "persecución política" a los centros de estudiantes, se concentró a las 17.30 en el Normal 1, en la esquina de Córdoba y Ayacucho, en el barrio porteño de Recoleta, donde cortaron el tránsito; y se movilizó hasta Perú 160, sede de la Legislatura, donde, pasadas a las 20, leyeron un documento conjunto.La marcha fue encabezada con una bandera que decía: "Larreta y Acuña: ¡Aumenten el presupuesto educativo!".En un día nublado y cargado de humedad, la nutrida marcha, conformada en su mayoría por jóvenes, avanzó tocando bombos y platillos, y sosteniendo en alto carteles que decían;entre otros mensajes.También cantaron en conjunto contra el Gobierno de la Ciudad, encabezado por Horacio Rodríguez Larreta y el Ministerio de Educación porteño: "¡qué cagazo, qué cagazo!, si no nos dan respuesta, se viene el estudiantazo"; "Llamen al pelado represor, para que vea, que este pueblo no cambia de idea, pelea y pelea por la educación".Para ir hacia la Legislatura, los manifestantes fueron por Riobamba hasta Av. Rivadavia, y por allí continuaron hasta Plaza de Mayo, para luego doblar en Av. Presidente Julio Argentino Roca hasta esquina Perú, donde estuvo ubicado el escenario.", comenzaron diciendo en el documento unificado los estudiantes de secundarios y terciarios."Lxs estudiantes vivimos día a día los problemas de infraestructura, las viandas poco nutritivas y en mal estado, la falta de docentes y el hostigamiento por parte del Gobierno de la Ciudad. (...) Mientras nos ignora y hostiga, ya llevamos meses desde el inicio de clases fallido e irresponsable, que nos sometió a una ola de calor histórica sin ninguna política del Ministerio que hiciera de las escuelas, un lugar habitable", completaron.agregaron.En la marcha estuvieron presentes estudiantes y docentes del industrial Ingeniero Huergo, de Caballito donde ayer se conoció que un alumno fue mordido por una rata.Asimismo, en el documento, advirtieron que estos problemas son producto "del desfinanciamiento educativo" y que "año tras año el presupuesto destinado a educación es cada vez más bajo y áreas claves sufren subejecuciones".", enfatizaron.Angélica Graciano, secretaria general de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), gremio porteño de la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), dijo a Télam: "Esta marcha educativa es liderada por el movimiento estudiantil, y es una marcha que reclama por financiamiento educativo, mejoras en infraestructura, mejoras en las viandas, para que haya más maestros y maestras y para que no se haga ninguna reforma educativa, ni en los profesorados, ni en la escuela primaria sin consultar con la comunidad educativa".Por su parte, la secretaria general de Ademys (único gremio que este martes realizó un paro), Mariana Scayola, dijo a Télam: "Estamos en un contexto de crisis muy fuerte, necesitamos la recomposición salarial, la inflación se está comiendo el salario de los docentes y de los trabajadores en general. Es una situación crítica, no podemos estar 40.000 pesos por debajo de la línea de pobreza, dos o tres cargos para llegar a fin de mes y aun así peleando para que el sueldo alcance".Y agregó: "Exigimos inversión en educación. Confluimos con estudiantes que reclaman becas, mejoras en infraestructura. Hoy convivimos con ratas, cucarachas y alacranes, las escuelas que se llueven, las ventanas que se caen, infinidad de situaciones que no son admisibles en el distrito mas rico que es la ciudad, y que es parte del vaciamiento que viene llevando adelante Rodríguez Larreta, la ministra Acuña, y es parte de un deterioro más general".Las referentes gremiales contaron además que el Ministerio de Educación convocó a una mesa salarial para este miércoles.que fue presentada el año pasado por -la diputada porteña- Maru Bielli", dijo a Télam el estudiante de secundario, Federico Lavagnino (17), quien también es presidente del centro de estudiantes de la escuela de música ubicada en Saavedra, Juan Pedro Esnaola.Además, aseguró que "hay una persecución a los centros de estudiantes" porque "nos corren con las fechas de las elecciones para volvernos ilegítimos, como sucede en el Mariano Acosta que no puede hacer asambleas y está desactivado por voluntad del Ministerio de Educación".Entre los manifestantes también estuvo Nicolás Grushka (22), quien estudia profesorado de educación primaria en el Normal 7, es consejero directivo y dijo a Télam: "En las escuelas tenemos muchísimas necesidades: faltan más de 100 docentes de primaria por día, también en los profesorados de primaria hay cada vez menos inscriptos, necesitamos becas y residencias pagas para que los compañeros que estamos cursando el profesorado nos podamos recibir y no tengamos que atrasar nuestros estudios porque tenemos que laburar, la situación del país y la ciudad está complicada, no podemos dejar un laburo para hacer las residencias".Y añadió que "no hay respuestas" de parte del Ministerio y que marcharon a la Legislatura porque piden que "haya leyes" con "un plan integral de infraestructura escolar"."La cuestión de fondo es el presupuesto educativo, que vienen recortando", concluyó.Con las consignas "La movilización fue convocada por la Coordinadora de Estudiantes de Base (CEB), Ademys, UTE, la Mesa Federal de Estudiantes Secundarios (MeFeCes), Familias x la Escuela Pública, Cooperadores en Movimiento, la Coordinadora de Estudiantes Terciarios (CET) y el Consejo de Educación Superior de Gestión Estatal (CESGE).