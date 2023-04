Investigarán a funcionarios y autoridades policiales por el crimen de Blas Correas

Foto: Laura Lescano.

Los nuevos investigados

El asesinato de Blas

Una nueva investigación en relación al crimen de Valentino Blas Correas,, comenzará a cargo de la Fiscalía de Instrucción y la Justicia intentará determinar responsabilidades del exministro de Seguridad, su secretario y dos autoridades de la fuerza, informaron fuentes judiciales.durante el juicio que se finalizó el mes pasado y que determinóSerán investigados en esta nueva causa el exministro de Seguridad Alfonso Mosquera; su por entonces secretario, Lucas Mezzano; el excomisario Gonzalo Cumplido y la actual jefa de Policía, Liliana Zárate Belletti, quien era jefa de recursos humanos de la fuerza en ese entonces.El fiscal Mana fue quien investigó el accionar de los policías que dispararon contra el vehículo en el que Blas circulaba junto a cuatro amigos la madrugada del 6 de agosto de 2020.En la primera causa judicial que se abrió por este hecho ya se desarrolló el juicio que arrojó como resultado la decisión, por unanimidad, de condenar a prisión perpetua por "homicidio calificado" a los cabos primero Lucas Gómez (37) y Javier Alarcón (35), a quienes también le atribuyeron la tentativa de homicidio calificado de los cuatro amigos que iban junto al adolescente de 17 años asesinado.A su vez, el tribunal de juicio condenó a penas de entre dos años y medio y casi cinco años de cárcel a otros nueve policías por distintas responsabilidades vinculadas al hecho principal, como "encubrimiento, falso testimonio y omisión de los deberes de funcionario público"; mientras que absolvió a los restantes dos efectivos que habían llegado acusados al debate.Por otra parte, hay otra causa en la que se investiga la responsabilidad de tres empleados de la Clínica Aconcagua, que, según la Justicia, se negaron a atender al joven cuando aún se encontraba con vida, expediente que ya fue enviado a juicio y cuyos acusados afrontan cargos por presunto abandono de persona.El hecho ocurrió la madrugada del 6 de agosto del 2020, cuando Juan Cruz Camerano Echevarría (20) conducía un Fiat Argo blanco, junto a cuatro amigos y compañeros de colegio: Valentín Blas Correas, Camila Toci, Cristóbal Bocco Camerano y Mateo Natali, ahora mayores de edad pero que al momento del hecho tenían 17 años.Cuando circulaban en la zona de avenida Vélez Sarsfield y Romagosa, del barrio Colinas en el sur capitalino, se había montado un control policial de prevención en donde los efectivos hicieron señas al conductor para que aminore la velocidad, pero al acercarse al puesto de seguridad decidió acelerar y continuó la marcha.El expediente detalló que el cabo primero Gómez, "con intención de matarlos" efectuó cuatro disparos con su arma reglamentaria contra el automóvil, en tanto su compañero el cabo primero Alarcón, "en acuerdo tácito (con Gómez) y aportando al plan común de dar muerte a los ocupantes del vehículo", también efectuó dos disparos "a sabiendas que no había justificación legal para ello".Las pericias determinaron que uno de los cuatro disparos efectuados por el suboficial Gómez impactó sobre la zona de la escápula derecha de Correas, que le ocasionó la muerte.Los demás ocupantes no sufrieron heridas, no obstante, uno de los disparos traspasó el apoyacabeza y la capucha del adolescente Bocco Camerano, a milímetros de su cráneo.