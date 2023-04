El FDT presentó un "presupuesto participativo" ante el incumplimiento de la ley de Comunas

Advierten que la ley 1.777 de Comunas, sancionada en 2005, para descentralizar competencias no se cumple.

Hoy presentamos el Proyecto de Ley de "Presupuestos Participativos Comunales".



Gracias a lxs legisladorxs, comunerxs, compañerxs y representantes de los Consejos Consultivos que nos acompañaron. Fue un gran encuentro y es solo el inicio de la tarea que tenemos por delante. pic.twitter.com/ROSEnfGCSK — Javier Andrade (@javieroandrade) April 26, 2023

presentó este martes un proyecto para la conformación en la Ciudad de Buenos Aires de un “presupuesto participativo” con el cual la ciudadanía decidirá, a través de las Juntas Comunales, las propuestas de obras y servicios que se necesitan en los barrios del distrito, y llevarán adelante un proceso de fiscalización de los mismos.La iniciativa fue difundida durante un encuentro en el Parlamento porteño que contó con la presencia de representantes de las Comunas, así como de integrantes de los Consejos Consultivos y diputados del FDT, entre ellos, Juan Modarelli, Claudio Morresi y Magdalena Tiesso.“El Ejecutivo de la Ciudad no hace eje en la participación ciudadana, no le interesa, por eso queremos poner en valor a los Consejos Consultivos en los cuales esa participación se vuelve contundente”, explicó Andrade.En ese sentido, remarcó que la ley 1.777 de Comunas, sancionada en 2005 para descentralizar competencias, "no se cumple porque hay una decisión política para que no se cumpla”, tras lo cual sostuvo que “no es posible un gobierno central que tome buenas decisiones con gobiernos comunales desprovistos de sus atribuciones y sin margen para actuar”.La propuesta, en tanto, establece alcomo “un conjunto de mecanismos que“El principio rector de esta ley es que la ciudadanía decida qué obras y servicios necesitan sus barrios y lleven adelante el proceso de fiscalización de los mismos”, agrega.Para ello, define un, las cuales deberán surgir de vecinos y vecinas y de entre las cuales cada Consejo Consultivo de las 15 Comunas seleccionará unas 15 tras analizar su “factibilidad legal y presupuestaria” antes de su oficialización y envío al Ejecutivo.Por otra parte, el proyecto prevé que “la distribución entre las Comunas de los recursos destinados al Presupuesto Participativo se base en unAl respecto, Andrade advirtió que las partidas asignadas desde 2015 al 2023 para lasmientras quelo cual “muestra el modelo de proyecto desigual de Ciudad” de la actual gestión.