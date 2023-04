Familiares de dos mujeres fallecidas en un choque en Floresta reclamaron justicia

Familiares y amigos de Clarisa Zylberman y Julieta Rovea, las dos mujeres fallecidas en el accidente, reclaman justicia / Foto: Cris Sille.

Clarisa Zylberman y Julieta Rovea, las víctimas fatales del accidente que se produjo en César Díaz y Chivilcoy / Foto: Cris Sille.

Así quedaron los vehículos luego de la violenta colisión en Floresta / Foto: Twitter.

Se vivieron escenas de dolor y bronca durante la marcha en reclamo de justicia por la muerte de las dos mujeres / Foto: Cris Sille.

y circulaba a alta velocidad, se concentraron este martes para pedir justicia y que el acusado no sea excarcelado.amigos, familiares, vecinos de pie, o parados en bicicleta, se aglutinaron cortando la calle de las intersecciones de la esquina de César Díaz y Chivilcoy, donde ocurrió el hecho."No a la excarcelación", ante el reclamo de justicia y el pedido de no prisión domiciliaria de Lucas Alejandro Castro (39), quien se encuentra internado en el hospital Álvarez, en calidad de detenido."Yo manejaba la Renault Duster que fue embestida. Iba con mi señora Romina al lado, mi hija atrás, mi hermana y una amiga nuestra. Veníamos de festejar el cumpleaños de Romina, íbamos a llevar a mi hermana y luego a Julieta. Casi terminando de cruzar Chivilcoy,Imagínate la velocidad que venía que dimos una o dos vueltas. Escuché los gritos del asesino y en la parte de atrás de mi camioneta un silencio tremendo", detalló a esta agencia Javier."Mi hija está con muletas con una pequeña fractura de pelvis que va evolucionando bien pero va a necesitar tiempo de recuperación. Yo tuve un hematoma en el hígado, una fractura de una costilla y un hemotórax en un pulmón. Y Romina con politraumatismos.debido a que el Juzgado Criminal y Correccional de la Capital Federal Nº 59, a cargo de Alfredo Godoy, ya le denegó ese beneficio luego de ampliar la indagatoria, por entender que el delito cometido no era un "homicidio culposo" sino un "homicidio simple por dolo eventual".y no le den prisión domiciliaria, ni ningún tipo de beneficio", expresó a Télam Johanna Furvasser, hija de Clarisa, quien sostiene en sus manos una foto del rostro de su madre.y que le caiga todo el peso de la justicia. Ojalá siente un precedente para futuros casos, sacarle la vida a alguien tiene que tener consecuencias graves", sostuvo la joven.Por su parte, el abogado de la familia, Gabriel Becker, manifestó queEl sentido de esta marcha no solamente está relacionado con que se confirme la denegatoria de esta excarcelación, sino que en un futuro no muy lejano, hablamos de uno o dos meses, no presenten la defensa ante una eventual presentación de un arresto domiciliario", añadió.En esa misma línea, el otro letrado de la familia, David Berstein, enumeró a Télam quela prioridad de paso que viene por la derecha; el artículo 48 que impide manejar alcoholizado o con efecto de estupefacientes y las normas argentinas y de la humanidad, que asesinó a dos víctimas inocentes. Por eso exigimos el máximo de la condena establecida por el Código Penal".en el cruce de las calles Chivilcoy y César Díaz, a metros del Polideportivo Gregorio Pomar, cuando una camioneta Renault Duster, en la que viajaban cinco personas, "fue embestida" por una Ford Kuga que "circulaba a gran velocidad, conducida por un hombre de 39 años", precisaron voceros de la Policía de la Ciudad.Personal de salud confirmó el fallecimiento de las dos mujeres que circulaban en la Renault Duster,En tanto,y quedó internado por politraumatismos.