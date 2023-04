Putin firmó un decreto en respuesta a incautación de activos rusos

Lavrov afirma que en el canje de presos entre Rusia y EEUU no hay periodistas

El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, afirmó este martes que actualmente hay 60 presos rusos en Estados Unidos y aclaró que en el "canal especial" de comunicación abierto entre las partes sobre el canje de prisioneros no hay periodistas.



"Se ha creado un canal especial para discutir los problemas de los ciudadanos rusos detenidos en Estados Unidos y ciudadanos estadounidenses detenidos en Rusia", indicó en rueda de prensa desde Nueva York difundida por la agencia estatal de noticias TASS y recogida por la española Europa Press.



En este sentido, aseguró que en este canal de comunicación entre las partes "no hay involucrados periodistas", en referencia al caso del estadounidense Evan Gershkovich, del diario The Wall Street Journal, detenido en Rusia por un presunto delito relacionado con el espionaje.



Agregó que hay cerca de 60 presos rusos en prisiones estadounidenses y refirió que "en la mayoría de los casos, los cargos son muy dudosos", tras ser preguntado sobre un posible canje de prisioneros por el exmarine Paul Whelan y Gershkovich.



Lavrov dijo que la parte estadounidense se ha negado a cumplir con los requisitos de la convención consular bilateral.



"Si tienen sospechas sobre los ciudadanos rusos, no deberían ser secuestrados como en las películas de Hollywood, sino que deberían acudir a Rusia y expresar sus sospechas", remarcó.



Por otro lado, consideró que la Unión Europea "se militariza a un tiempo récord" y se convierte en una "estructura agresiva para contener a la Federación Rusa".



Asimismo, sostuvo que Occidente ha empezado a hablar "histéricamente de una Tercera Guerra Mundial".