Cafiero habló de acordar garantías electorales y rechazó sanciones a Venezuela

Las reuniones para encontrar soluciones para el conflicto venezolano comenzaron este martes. Foto: Twitter Scafiero

El canciller Santiago Cafiero planteó este martes la necesidad de "acordar garantías electorales" en Venezuela y abogó por el "levantamiento de sanciones" económicas al gobierno de Nicolás Maduro, al participar en Bogotá de la Conferencia Internacional sobre el proceso político en ese país caribeño, convocada por el presidente colombiano, Gustavo Petro.junto a sus pares y a altos funcionarios de América Latina, Europa y Estados Unidos que participaron del conclave en la capital colombiana.En esa línea, el canciller argentino afirmó que para cumplir esas metas es necesario el levantamiento de las sanciones y bloqueos económicos impulsados por los Estados Unidos contra el gobierno venezolano.", definió.Cafiero ratificó así la postura sostenida por el Gobierno argentino en relación a que el camino para encontrar una salida política a la situación de Venezuela "está dado por el diálogo entre los propios venezolanos, sin presiones ni condicionamientos externos".En ese sentido, dijo queLa reunión en Bogotá tuvo como objetivo reanudar el diálogo político en Venezuela entre el gobierno y la oposición, luego de las rondas de negociaciones organizadas por México, en el marco del Memorando de Entendimiento firmado en ese país en el año 2021.@CJS@En el Foro de la Paz de París realizadoEsta iniciativa tuvo por objetivo animar a los actores políticos a acordar una salida a la situación con miras a elecciones presidenciales libres, democráticas y con observación electoral internacional en 2024., encuentro en el que el mandatario anfitrión remarcó que la región "no puede ser espacio de sanciones, sino de libertades y democracia".Petro, quien llegó al poder en agosto del año pasado como el primer presidente de izquierda de Colombia, asumió el papel de intermediario entre su par venezolano, Nicolás Maduro, y sus oponentes políticos, pero ninguno estuvo invitado a la reunión de este martes.en un discurso de inauguración.Para el presidente, América Latina "no puede ser un espacio de sanciones", sino de "libertades" y "democracias"."La sociedad venezolana quiere no ser sancionada", indicó, y volvió a la idea de que el armado de un cronograma hacia las elecciones tiene que ir acompañado por el levantamiento de las restricciones contra Caracas.La oposición venezolana, que denuncia fraude en las presidenciales de 2018, dice que en el país enfrenta persecución judicial y falta de garantías para participar en los comicios del próximo año, en los que Maduro buscará su segunda reelección.Maduro exige que Estados Unidos desembolse recursos que tiene bloqueados por sanciones que le impuso a Venezuela, que serían entregados a Naciones Unidas para destinarlos a programas sociales."No aceptamos menos de esa Conferencia de Bogotá para que Venezuela tenga la libertad comercial, financiera y económica, para que se acabe la agresión", enfatizó anoche el mandatario venezolano durante su programa Maduro +.Además, advirtió que no volverán al diálogo en México si Washington no deposita los 3.200 millones de dólares bloqueados por sanciones, único acuerdo firmado en noviembre del 2022, que nunca se concretó.Los países que participaron de este encuentro fueron: Alemania, Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, España, Estados Unidos, Francia, Honduras, Italia, México, Noruega, Portugal, Reino Unido, San Vicente y las Granadinas, Sudáfrica, Turquía y el Alto Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad Unión Europea, Josep Borrell.