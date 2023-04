Taiana participó de la reposición de la baldosa en memoria del hijo de Taty Almeida

Una placa en homenaje a Alejandro Almeida VER VIDEO

Taiana valoró que a "40 años de democracia", homenajes como el de Alejandro "ayudan a mantener viva la memoria". / Foto: Camila Godoy.

Taty Almeida: "A pesar de los bastones y las sillas de ruedas, las locas seguimos de pie". / Foto: Camila Godoy.

El ministro de Defensa, Jorge Taiana, destacó este martes elal participar de la ceremonia de reposición de la baldosa en memoria de Alejandro Martín Almeida, desaparecido durante la última dictadura cívico militar e hijo de la madre de Plaza de Mayo Taty Almeida."Este gesto tiene un, porque la baldosa es una iniciativa civil, que cuenta con un apoyo fuerte de la estructura sindical y tiene también un", sostuvo Taiana durante el acto, informó en un comunicado la cartera castrense.La ceremonia tuvo lugar en la entrada del edificio del IGN, ubicado en avenida Cabildo 301, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sitio donde trabajaba Alejandro Almeida que fue detenido y desaparecido durante el terrorismo de Estado.En su discurso, Taiana reflexionó que "las sociedades para sanar, para no repetir y poder avanzar" tienen que ser "capaces de superar esos procesos históricos"."Eso se logra con mayor verdad, justicia y memoria, esos tres elementos son fundamentales para no repetir esa tragedia de represión", agregó.El ministro señaló que en Argentina existen "muchas historias de ese tipo" y explicó que en ellas"El pueblo argentino ha luchado muchas veces por defender sus derechos y ha podido transformar esa historia de violencia en historias de lucha y memoria", continuó.Y valoró que a "40 años de democracia", homenajes como el de Alejandro Almeida "ayudan a mantener viva la memoria".Por su parte, Taty Almeida explicó que con su presencia en el acto estaba "representando" a las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y remarcó que esa organización va a cumplir "46 años" desde la primera vez que se concentraron en Plaza de Mayo.Allí -recordó- reclamaron: ", pero no nos ofendieron, estábamos locas de dolor, de rabia, de impotencia porque"., agradeció la madre de Plaza de Mayo y señaló que "las baldosas hablan por sí solas"."Esto es fantástico lo que hace Palermo, Memoria y otras instituciones, hay muchos barrios que se encargan de hacer las baldosas y esto reivindica la memoria que es una de las patas de nuestra lucha, memoria, verdad, justicia", destacó sobre las organizaciones encargadas de realizar las baldosas.Almeida instó a los presentes a quey llamó a seguir el ejemplo de las Madres que "a pesar de los bastones y las sillas de ruedas, las locas seguimos de pie".La reposición de la baldosa por la memoria de Alejandro Almeida fue organizada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Capital y el IGN, y contó con la presencia del secretario general de ATE Capital, Daniel "Tano" Catalano; el Presidente del IGN, Sergio Cimbaro, y el referente de HIJOS, Carlos "Charly" Pisoni.Además, presenciaron el acto el director Nacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, del Ministerio de Defensa, Eduardo Jozami; y el diputado por la ciudad de Buenos Aires, Claudio Morresi, entre otros.Almeida fue un trabajador estatal que ingresó como auxiliar del archivo técnico del entonces IGN en 1974, mientras estudiaba Medicina en la Universidad de Buenos Aires.La baldosa en su memoria fue colocada en julio de 2019 por su madre y su hermana en la vereda del edificio del IGN, pero debido al desgaste producido por su ubicación exterior, se decidió reubicarla en la entrada del edificio para su resguardo y preservación., como respuesta al Decreto 439/12 que dispuso que en los legajos de las víctimas del terrorismo de Estado que se desempeñaban en la administración pública debe figurar la condición de "detenido-desaparecido" como causa del cese de la actividad laboral, detalló Defensa.