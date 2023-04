Con más de 30 galerías y cinco sedes, arranca la quinta edición de la feria ArteCo

Feria ArteCo 2023 Presentacion Foto Prensa

Con grandes expectativas por la actividades que ofrecerán 21 galerías argentinas y 9 paraguayas se presentó la quinta edición de la Feria ArteCo 2023 , una iniciativapara fortalecer el mercado regional de arte contemporáneo que entre el 18 y el 21 de mayo desplegará en cinco sedes de la capital provincial una diversidad de proyectos artísticos y novedades editoriales.El hall del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba) fue el escenario de lanzamiento oficial de la nueva edición que posiciona a la Feria de Arte Contemporáneo de Corrientes, ArteCo, como uno de los atractivos culturales de la escena del mercado cultural en el norte del país, sumándose a las otras ferias que están siendo impulsadas en los últimos tiempos desde Córdoba y Rosario, además de la veterana arteBA con más de tres décadas de historia en Buenos Aires.En la presentación estuvieron presentes el ministro de Cultura porteño, Enrique Avogadro, como parte de la política de intercambios culturales que realiza su cartera con Corrientes, el presidente del Instituto de Cultura de Corrientes, Gabriel Romero, la gestora Natalia Albanese a cargo de la coordinación de la iniciativa y el curador general Gustavo Piñero, además de artistas, representantes de Fundación Proa y arteBA, y los coleccionistas Abel Guaglianone y Joaquín Rodríguez, impulsores del premio In Situ que vuelve a otorgarse, entre otros invitados.la feria provincial con proyección regional es organizada por el Instituto de Cultura dependiente del gobierno de Corrientes y se alojará por segundo año en el histórico edificio de principios del siglo XX de la ex Usina Eléctrica de Corrientes, situado en la ribera del río Paraná, pero además tendrá otras cuatro sedes en la capital provincial: el Futuro Museo del Carnaval, el Centro Cultural de la Universidad, el Museo de Bellas Artes y la Legislatura provincial.21 galerías de arte, 7 proyectos colectivos y 28 artistas, además de la presencia de la Asociación de Galerías de Paraguay (Asgapa) con nueve galerías, bajo la curaduría de Osvaldo Salerno y texto curatorial del crítico de arte y gestor cultural Ticio Escobar. También estarán presentes los 15 artistas seleccionados por el Instituto de Cultura para las Becas de estímulo a la creación , quienes vienen trabajando bajo la tutoría del artista Diego Figueroa que presentarán sus trabajos al público."Siempre las expectativas son grandes porque esto nació con la idea de poder mostrar todo el arte regional, de Corrientes y de la región", indicó enquién destacó ese vínculo estrecho que tienen las ciudades de Resistencia y Corrientes. "Son una sola ciudad, y entre ambas ciudades, si bien hay una gran pasión por el arte, hay pocas galerías de arte, y ArteCo nació como la posibilidad de poder mostrar la producción, comercializar y sobre todo, generar y fortalecer el mercado", explicó. Y agregó: "Hicimos dos ediciones presenciales y dos virtuales, y esta viene con mucha más potencia"."El año pasado por la feria pasaron 45.000 personas, tuvimos 300 obras vendidas, tenemos un gran vínculo con el Paraguay, y por supuesto poder mostrar a Buenos Aires y al país lo que se produce en la región, para nosotros es muy importante", indicó Romero, quien adelantó que este año ArteCo sumará una muestra de la Fundación Proa -"Laberinto" que recién estuvo expuesta en Buenos Aires-, además de una exhibición en el Museo de Bellas Artes y otra en la Legislatura de la provincia."ArteCo se creó con la idea de fortalecer un, fue generado por el gobierno de Corrientes a través del Instituto de Cultura. Habíamos conocido la Feria de Córdoba entonces veíamos que teníamos una escala más o menos parecida, y que podíamos animarnos a hacer una feria -señaló el funcionario-. Ahora se conformó un circuito de ferias, la Microfera de Rosario, la Feria de Córdoba, la de Corrientes, la de Resistencia y arteBA, que nos acompaña en diferentes aspectos de la organización. Esto también cambió mucho: antes la única feria era arteBA y en los últimos años se fue generando un circuito muy potente", detalló.la presentación de ArteCo en Buenos Aires responde "a la posibilidad de convocar a coleccionistas, instituciones, periodistas y nos permite mostrar lo que estamos haciendo allá", expresó Romero."Ya tuvimos la presencia el año pasado de galeristas y coleccionistas y seguimos en esa línea porque tenemos que fortalecer el mercado. Hay grandes artistas que no siempre tienen la posibilidad de ser conocidos y reconocidos, entonces, nuestro trabajo desde el Estado es generar el ambiente para poder mostrarlo", destacó.En cuanto a laseñaló que el vecino país tiene las "Feria Oxígeno y Pinta Sud ASU que también son grandes oportunidades de mostrar e interactuar de alguna manera". Y agregó: "El año pasado tuvimos la oportunidad de estar invitados en Pinta Sud ASU -iniciativa creada por Pinta Art que va por su segunda edición en Asunción este año- y es un espacio más que interesante para poder intercambiar ideas, proyectos y sobre todo generar un mercado que sea mucho más grande", concluyó Romero."El guión para este año es escuchar el territorio", indicó por su parte el curador general de la feria Gustavo Piñero, porque "para nosotros en ArteCo cualquier lugar puede ser experimentado", resumió.La feria trae comocon producciones de video dispuestas como videoinstalaciones, en la ex Usina.El ciclo que viene realizándose desde hace 11 años en el Centro Cultural Universitario de la Universidad Nacional del Nordeste está curado por su directora, Maia Navas, y se trata de una propuesta del Instituto de Cultura de Corrientes y el espacio académico.Exhibirán en este formato obras seleccionadas en ediciones anteriores con foco en la región: "Pasaje invisible" de Maira Ayala (Chaco-Encarnació) y "Cartografías germen" de Maru López Romero (Corrientes). También proyectarán dos obras en formato animación de Asunción, Paraguay, "Roikuaa mboyve" de Diego Ricardo Álvarez y Mario González Martí y "No enviado" del jujeño Aníbal Aparicio.La programación incluye el espacio editorial a cargo de Lucas Mercado, el Festival de Arte Sonoro curado por Julia Rossetti y el programa de Becas Artistas Visuales de Corrientes curado por Fernanda Toccalino.participarán proyectos de Corrientes, Chaco, Tucumán, Misiones, Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires. Toda una novedad la constituye la presentación del libro "Yaguá Rincón", que recupera la historia de la residencia artística impulsada en 2007 por el artista Richar de Itatí, que será acompañada por una exposición de obras emblemáticas del grupo de artistas participantes de ese proyecto.busca rescatar "la memoria del primer colectivo de arte contemporáneo de la provincia" y tendrá una versión digital gratuita disponible en la página del Instituto Cultural. El libro de casi trescientas páginas, doscientas imágenes y textos de quince autores además de otra documentación cuenta con la edición de la periodista María Paula Zacharías y fue editado por el sello India Ediciones.radicada en Buenos Aires desde sus 18 años para estudiar Bellas Artes en la actual Universidad de las Artes (UNA). Oriunda de Mercedes indicó sobre la invitación a participar de la feria: "es una de las cosas más fuertes volver al pago" después de "vivir a caballo entre un lugar y el otro"."En eso hay algo muy entrañable y agridulce como el regreso, porque si algo atraviesa mi obra (y la de muchos los que vamos a participar) es la necesidad de una federalización de las artes, de descentralizar", sostuvo Usandivaras. Y acotó: "Me terminé quedando, pero como que nunca me fui del todo, mi pintura se quedó allá, mi obra, siempre pinto lo de allá, nunca pude pintar un paisaje urbano".Con la temática sobre la necesidad de preservar y cuidar ante los que estuvo pasando, por lo que se siente atravesada, su expectativa es "volver desde una mirada de cuidado y de escuchar lo primigenio, el medio ambiente, cuidarnos a nosotras las mujeres, a los niños", adelanta como parte de su exposición, en sintonía con el lema de las Feria.estuvo compuesto por Alfredo Guzmán, Toccalino y Zacharias, quienes tuvieron a su cargo la selección de los artistas, galerías y proyectos artísticos.Algunas de las galerías a las que se suman de Formosa y Jujuy son Chacra 247, Chorizo Art Gallery, Casa de Piedra, Dúo Nomade, LUR Galería de Arte, Movimiento Abstracto NEA, Museo de la Triple Frontera, Orto Galería de Arte del Litoral, Pasto, Sasha D espacio de arte, The White Lodge y Yu&Va galeria de arte, entre otras.Entre los proyectos artísticos están Daiuja - ElectroDisidente, Kawchu - El árbol que llora, Liberdrag Club, Lo que dejé, Pa'ū Payé, ¿Qué ves Yapeyú? y Temerosas del Aire Danza Aérea.En su edición anterior, la feria convocó a más de 42 mil personas, participaron 15 galerías de Argentina, 6 de Paraguay y se vendieron 311 obras con su vuelta a la presencialidad, habiendo sido virtuales en 2020 y 2021 por la pandemia.ArteCo 2023 se realizará del 18 al 21 de mayo en el predio de la ex Usina Eléctrica de la ciudad de Corrientes, con entrada libre y gratuita. Se puede consultar la lista de artistas participantes en la web.