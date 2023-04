Petro: "América Latina no es espacio de sanciones"

Durante su intervención en la Conferencia Internacional sobre el Proceso Político en Venezuela, el Presidente @petrogustavo habló de los conceptos que unen a los países de Latinoamérica: Democracia, Libertad y Paz. #ConferenciaPorVenezuela 🌏🤝🇻🇪 pic.twitter.com/a1b6Z4DY6d — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) April 25, 2023

Delegaciones de unos 20 países convocadas por el presidente colombiano Gustavo Petro abrieron en Bogotá una jornada de debate con la idea de mediar entre el Gobierno y la oposición de Venezuela para que retomen el diálogo antes de las elecciones de 2024, encuentro en el que el mandatario anfitrión remarcó que la región “no puede ser espacio de sanciones, sino de libertades y democracia”., quien llegó al poder en agosto del año pasado como el primer presidente de izquierda de Colombia,y sus oponentes políticos, pero ninguno está invitado a la reunión de este martes.De la conferencia, que se abrió con algún atraso antes de las 12 (las 15 de Argentina),, en busca de fórmulas que destraben el diálogo entre las partes, estancado desde noviembre."Este salón lo que quiere, sus energías históricas y la presencia de ustedes, es que vayamos a la reconstrucción democrática de toda América Latina: hacia una sociedad más igualitaria y libre", sentenció Petro en un discurso de inauguración.Para el presidente,, indicó, y volvió a la idea de que el armado de un cronograma hacia las elecciones tiene que ir acompañado por el levantamiento de las restricciones contra Caracas., agregó.del próximo año, en los que Maduro buscará su segunda reelección., que serían entregados a Naciones Unidas para destinarlos a programas sociales.el lunes por la noche el mandatario venezolano durante su programa Maduro +.Además, advirtió que"Que en el comunicado oficial que aprueben pongan la exigencia de que el Gobierno de EEUU deposite los US$ 3.200 millones secuestrados en las cuentas bancarias que tenemos en el exterior para el plan social. Si no hay cumplimiento del acuerdo de México, olvídense de ese camino", sentenció Maduro.De la reunión de este martes no participan los protagonistas, que acumulan fracasos en negociaciones anteriores en República Dominicana y Barbados.Sin embargo,Pese también a tener prohibido salir de su país desde 2019, el líder opositor cruzó la frontera a pie con un abanico de peticiones a los delegados internacionales, con quienes dijo que iba a solicitar encuentros.Pocas horas después de su llegada, la Cancillería colombiana lo condujo al aeropuerto de Bogotá para "verificar su partida" en un vuelo comercial "adquirido por él" hacia Estados Unidos, un país que hasta enero de 2023 lo consideraba presidente encargado de Venezuela, informó la agencia de noticias AFP.A su vez, lasEl director general de Migración Colombia, Fernando García Manosalva, señaló que este procedimiento "no constituye una sanción" contra Guaidó y que todas las medidas adoptadas fueron conforme a la ley.A su llegada a Miami, Guaidó cargó contra Bogotá, asegurando que la "persecución" que sufre en Venezuela "se sintió en Colombia de alguna manera".En respuesta,"Se le ofreció el permiso de tránsito, no se le deportó de regreso a su país y con el permiso de EEUU voló hacia ese país", explicó Petro en Twitter.AsimismoColombia fue el principal aliado de Guaidó en la región cuando era gobernada por el antecesor de Petro, el líder de derecha Iván Duque, que rompió relaciones diplomáticas con Maduro.Petro revirtió ese proceso y tomó un lugar protagónico en el proceso de negociación política en Venezuela.El jueves pasado, de visita en la Casa Blanca, pidió a su par estadounidense, Joe Biden, levantar paulatinamente las sanciones que Washington mantiene contra Caracas con el compromiso de que las elecciones presidenciales de 2024 se celebren con garantías.Estados Unidos fue la primera nación en confirmar a los miembros de su delegación, encabezada por el asesor adjunto de seguridad nacional Jon Finer.Mientras, el jefe de la diplomacia de laPidió además "no perder de vista el objetivo" de la conferencia después del incidente con Guaidó, y puso el acento en que los países latinoamericanos se involucren en la crisis venezolana puedan impulsar "la vuelta a la vía democrática" en el país."En todo proceso de negociación una parte hace y la otra responde. La acción y la reacción tienen que ir sincronizadas en el tiempo. Es evidente que un proceso de normalización democrática tendrá que venir acompañado del levantamiento gradual de las sanciones, pero queda ver el cómo y cuándo", argumentó, según la agencia Europa Press.