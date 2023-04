La Argentina impulsa con Vietnam la relación comercial y el flujo de inversiones

Vietnam es un socio estratégico para el comercio exterior de Argentina, y ocupó en 2022 el quinto lugar respecto a los superávits comerciales de la Argentina. Foto: Fernando Gens.

La secretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Cecilia Todesca Bocco, junto con el presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Vuong Dinh Hue, encabezaron este martes el Foro de Negocios Argentina-Vietnam en el Palacio San Martín, en el marco de encuentros bilaterales y firma de acuerdos con el objetivo de impulsar temas de la agenda común relacionados a mayor comercio e inversiones recíprocas y una asociación estratégica en desarrollo."Quiero destacar estos 50 años de relaciones diplomáticas, en este tiempo y pese a la distancia geográfica, hemos logrado desarrollar una asociación exitosa, tenemos mucho más para hacer juntos", dijo la secretaria de Relaciones Económicas Internacionales.Al encabezar esta tarde un foro de negocios Argentina - Vietnam en el Palacio San Martín, junto al presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Vuong Dinh Hue, Todesca Bocco dijo que "esta reunión es para que podamos identificar concretamente esa agenda e identificar un par de proyectos que podamos llevar adelante juntos".Asimismo, el presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, mantuvo un encuentro en el Palacio San Martín con el vicecanciller, Pablo Tettamanti, en el que se suscribieron acuerdos "con el objetivo de dar mayor sustancia a la agenda común y el nivel de relacionamiento", informó Cancillería.Entre los acuerdos, se firmó un Memorándum de Entendimiento sobre cooperación en usos pacíficos del espacio ultraterrestre y un Memorándum de Entendimiento sobre la Promoción de la Cooperación en materia de Comercio e Inversiones.Durante el encuentro con el vicecanciller Tettamanti, ambas partes destacaron el excelente estado de las relaciones bilaterales, plasmadas en una Asociación Integral que por decisión de los dos gobiernos avanza, con un trabajo conjunto, hacia el establecimiento de una Asociación Estratégica.Ambas autoridades destacaron la importancia del establecimiento de una Asociación Estratégica en el Sector Agroindustrial, tal como fuera acordado entre Cancilleres en abril de 2022, como paso intermedio.Vietnam es un socio estratégico para el comercio exterior de Argentina, y ocupó en 2022 el quinto lugar respecto a los superávits comerciales de la Argentina.Tettamanti ratificó una vez más la voluntad argentina de continuar trabajando con Vietnam para un comercio en expansión y equilibrado, lo que repercutirá en el desarrollo positivo de ambas economías, y subrayó la necesidad de avanzar con las negociaciones para la apertura del mercado vietnamita para productos provenientes de Argentina.Se realizó también un repaso de los temas más destacados de la agenda conjunta, y se reconoció particularmente el trabajo bilateral en materia de Cooperación Técnica desarrollado en los últimos años, que ha sido un importante instrumento para el fortalecimiento de la relación y la profundización de los vínculos políticos y económicos.Con 15 proyectos ejecutados a través del Fondo Argentino de Cooperación Internacional (FO.AR) y la participación de 130 expertos argentinos y vietnamitas, Vietnam es el país con la relación bilateral más rica en materia de cooperación en toda la región del ASEAN.Finalmente, Tettamanti agradeció el apoyo vietnamita en las Cumbres del G77 más China a la reanudación de negociaciones bilaterales entre Argentina y el Reino Unido a fin de encontrar una solución negociada y pacífica a la disputa de soberanía relacionada con la Cuestión Malvinas.Este miércoles, una comitiva de Vietnam visitará la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) para estrechar vínculos institucionales y comerciales.Habrá una reunión privada con el presidente de la BCR, Miguel Simioni, y también se desarrollará un foro abierto al público sobre oportunidades comerciales y de inversión.En 2022, Santa Fe totalizó exportaciones por u$s 1.083 millones al país asiático, cifra que representó un crecimiento del 759% respecto a los primeros años del nuevo siglo, lo que evidencia un salto exponencial en las relaciones comerciales.El crecimiento del comercio bilateral es tal que la participación de Vietnam en las exportaciones de Santa Fe pasó del 0,9% en 2001 al 5,7% en 2022.El incremento de la relación entre Vietnam y Santa Fe se dio en el marco de una fuerte expansión del intercambio comercial con Argentina: entre 2002 y 2022, las exportaciones de Argentina a Vietnam se multiplicaron por 45, pasando de u$s 71 a u$s 3.222 millones.Este lunes, el presidente Alberto Fernández mantuvo un encuentro con el presidente de la Asamblea Nacional de la República Socialista de Vietnam, Vuong Dinh Hue, con quien reafirmó el interés mutuo de ampliar la relación comercial bilateral y el flujo de inversiones.Acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Santiago Cafiero, el mandatario argentino y el titular de la Asamblea Nacional vietnamita destacaron la oportunidad que existe para avanzar en la asociación estratégica en el sector agroindustrial, así como para profundizar la cooperación en diversas áreas de interés mutuo como el comercio, inversiones, asuntos espaciales y ciencia y tecnología.Vietnam es actualmente el sexto socio comercial de la Argentina y el flujo bilateral ha registrado en los últimos 10 años un crecimiento ininterrumpido y sostenible.En 2021, el comercio bilateral Argentina-Vietnam superó los 4.500 millones de dólares y el resultado de ese comercio arrojó un superávit favorable a la Argentina de más de 2.000 millones de dólares.