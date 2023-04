Scioli atribuyó la suba del dólar a "movimiento especulativos" y pidió "sensatez"

La poderosa federación industrial paulista cree que la crisis argentina es coyuntural

El embajador en Brasilia y precandidato presidencial del Frente de Todos (FdT), Daniel Scioli, aseguró que ese país "tiene toda la voluntad" para ayudar económicamente a la Argentina y atribuyó la suba del dólar a "movimientos especulativos", por lo que convocó a la "sensatez" y a garantizar "certidumbre" a los argentinos.



"Brasil tiene toda la voluntad de ayudarnos, lo veo en cada encuentro que tengo con todas las autoridades, estamos trabajando en la integración financiera con Brasil", aseguró Scioli a Télam durante el almuerzo que compartió con el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y la cúpula de la Federación de Industrias del Estado de San Pablo en la sede de la entidad.



El embajador afirmó que las relaciones de integración con Brasil generarán proyectos para el crecimiento económico, entre ellos el gasoducto Néstor Kirchner, que llevará gas hasta el estado de Rio Grande do Sul desde el yacimiento de Vaca Muerta, en Neuquén.



"Vamos camino a que Brasil facilite el financiamiento de lo que corresponde a la industria brasilera que provee los caños y los tubos para la segunda etapa del gasoducto, estamos trabajando en el capítulo de integración financiera y confío que va a haber novedades buenas pronto", aseveró al lado del titular de la Fiesp, Josué Gomes da Silva, empresario textil dueño de Coteminas, con una planta en Santiago del Estero.



Scioli denunció que "evidentemente hay movimientos especulativos agitados de algún sector", al ser consultado por la presión sobre el precio del dólar en la Argentina.



En ese contexto, llamó a que "prevalezca la responsabilidad de la prudencia pensando en el país, en nuestra gente" y a apostar por el desarrollo productivo del país.



El exvicepresidente de Néstor Kirchner dijo que la población debe "no votar con bronca sino en defensa propia, entiendo que las cosas están muy difíciles y que hay sufrimiento y preocupación por el salario y la inflación".



"Estoy para poner el hombro para resolver ahora desde este lugar que tengo en Brasil y si me dan la oportunidad en el futuro próximo implementar lo que es la solución de fondo a los problemas argentinos", aseguró el embajador