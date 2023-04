Almirón evalúa si arriesga a "Pol" Fernández y Varela ante Racing

Foto: Sebastián Granata

Obligado a cambiar por las lesiones

Foto: Sebastián Granata

El entrenador de Boca Juniors,, continúa evaluando si ante Racing el próximo sábado pondrá de titulares ay de sumar una más no podrán estar ante el puntero River Plate, en el superclásico, que se disputara el 7 de mayo en el Más Monumental.Esta es la primera semana "normal" de trabajo que tendrá el entrenador desde que asumió el lunes 10 de abril, ya que entre la Liga Profesional y la Copa Libertadores, Boca tuvo que jugar cada tres días y no tuvo tiempo para entrenarse con un once fijo., había dicho el técnico en la conferencia de prensa de presentación.Después, la serie de lesionados -cuatro en una semana- hizo que el DT estuviera obligado a utilizar variantes ante Estudiantes de La Plata de cara al partido contra Deportivo Pereira en la victoria por 2-1 en la Copa Libertadores.El viernes pasado, el DT armó un equipo con cinco cambios con respecto al que jugó ante el campeón de Colombia, pero luego el sábado, previo al empate 2 a 2 ante Rosario Central, respetó su palabra y en el Gigante de Arroyito puso a los habituales titulares.Tras el empate ante Central, la primera decisión del DT fue darles el lunes libre -primer día de descanso- al plantel desde que asumió y así arrancar con otra energía la primera semana entera de trabajo de esta nueva etapa.Ahora el DT boquense tiene cinco días para tratar de empezar a armar su equipo, y la duda principal es saber si arriesgará ante Racing a "Pol" Fernández y Varela, ambos con cuatro amonestaciones, o los pone en el banco de suplentes por las dudas, para reservarlos de cara al partido contra River una semana después.Quizás esa sea el interrogante más importante con vista al clásico ante la "Academia", que en los últimos tiempos tomó una rivalidad especial después de los dos enfrentamientos por la Supercopa Argentina y la Supercopa internacional, éste último un título -a un solo partido- inventado por la AFA ya que Boca había ganado los dos campeonatos 2022 de la Liga Profesional.De ser así, los posibles candidatos a reemplazarlos son, quien jugó en el segundo tiempo en Rosario en lugar del paraguayo Óscar Romero.Por ahora, el técnico no tiene planificado ningún doble turno, pero tampoco se descarta como posibilidad: con todos a disposición, tendrá la chance de ir incorporando conceptos y acercarse a lo que pretende para Boca, antes de afrontar la seguidilla que se viene: Racing; Colo Colo por la Libertadores en Chile; y River, en solo ocho días."Estamos lejos en el torneo local, pero el año pasado también lo estábamos, y luego salimos campeones" dijo el domingo Nicolás Figal en Rosario, uno de los referentes del vestuario.Almirón, sin dudas, está enfocado en la primera gran prueba de su ciclo: tratar de vencer a River, con la distancia que el "millonario" le lleva hoy en la punta, y que es acaso el primer gran objetivo que le queda al Xeneize en la Liga Profesional.Y de paso, continuar de alguna forma con la, con Sebastián Battaglia como técnico, por 2 a 0.Quienes jugaron el fin de semana en Rosario realizaron hoy en el predio de Ezeiza ejercicios regenerativos y los que sumaron pocos minutos o no jugaron, un ejercicio táctico.Los futbolistas que están lesionados trabajaron en forma diferenciada: Luca Langoni, desgarrado en su pierna derecha, y Frank Fabra, con un esguince también en su rodilla derecha, podrían estar convocados para jugar ante el equipo trasandino por la Libertadores.Mientras que Bruno Valdez, Juan Ramírez y el "Pipa" Darío Benedetto siguen con sus recuperaciones y es casi imposible que puedan estar ante River.El otro ausente es el capitán Marcos Rojo, en plena rehabilitación de una rotura de ligamentos cruzados de la rodilla derecha, quien fue operado en octubre del año pasado y cuyo regreso sería a mediados de mayo.El plantel "xeneize" volverá a las prácticas mañana desde las 9 en el predio de Ezeiza y el jueves en el mismo sitio seguramente Almirón hará la primera práctica de fútbol de la semana.