Comenzó el juicio civil contra Trump, acusado de violación

La defensa de la periodista presentó la demanda contra Trump por "manosearla, toquetearla y violarla" / Foto: archivo.

Sobre la nueva demanda

Cerca de una docena de mujeres acusaron a Trump de conducta sexual inapropiada, pero él siempre rechazó las acusaciones y nunca fue juzgado por esto hasta ahora

Un tribunal de Nueva York inició este martes formalmente el juicio civil por violación contra el expresidente estadounidense Donald Trump, acusado por la periodista estadounidense E. Jean Carroll de haber abusado sexualmente de ella en los años 90,La escritora y periodista, de 79 años, asegura que Trump la violó en los probadores de los lujosos almacenes Bergdorf Goodman, en la famosa 5ª Avenida de Manhattan en 1995 o 1996, y luego la difamó tras hacer públicas estas alegaciones años después, informó la agencia de noticias AFP.Trump, de 76 años, enfrenta unaque pueden suponer una. Según la querellante, la violación se produjo después de que el republicano le pidiera una opinión para comprar un regalo de lencería femenina.Carroll, excolumnista de la revista Elle,del que la revista New York Magazine publicó un extracto en 2019, a lo que el entonces presidente respondió que no la conocía, que "no era su tipo" y que era una "mentira total".Inicialmente, Carroll, pero elque permite, durante un año, a las víctimas de agresiones sexuales presentar demandas en la justicia civil.Ante esto, la defensa de la periodista presentó laLa demanda incluye difamación por un mensaje en su red Truth Social en octubre en el que niega las acusaciones de violación y tilda a Carroll de "timo completo", y solicita daños y perjuicios por "dolor y sufrimiento significativos, daños psicológicos y pecuniarios duraderos, pérdida de dignidad y autoestima e invasión de su intimidad". También pide que Trump se retracte de sus comentarios.Cerca de una docena de mujeres acusaron a Trump de conducta sexual inapropiada, pero él siempre rechazó las acusaciones y nunca fue juzgado por esto hasta ahora., aunque el juicio con Carroll no derive en un proceso penal.El expresidente prestó declaración bajo juramento en el caso y no se espera que testifique durante el juicio, que podría durar entre una y dos semanas, ya que los abogados de Carroll dijeron que no tienen intención de citarlo.Trump es elpara comprar el silencio de la actriz porno Stormy Daniels, cuando se encontraba en la, por una supuesta relación de una década antes que el magnate siempre negó.El expresidente tambiénen las elecciones de 2020, suy su