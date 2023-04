Lula llegó a España, con el foco en Ucrania y el acuerdo UE-Mercosur

En Madrid, Lula habla en la cámara de comercio. Foto: AFP.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, llegó este martes a España en la segunda y última escala de una gira europea destinada a relanzar relaciones, abogar por su plan de paz en Ucrania y avanzar en la aplicación del demorado acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur.Tras cinco días en Portugal,, escribió Lula en Twitter.En el encuentro con empresarios volvió a tocar el, que estuvo presente a lo largo de su gira europea, en la que busca también aliviar las tensiones por sus recientes declaraciones sobre la guerra., según recogió el diario El País.Además, v“Si nadie quiere intentar resolver esta situación, ¿cómo llegará la paz? Si tanto el lado que ataca, como el lado que está siento atacado son reticentes, me pregunto: ¿quién negociará la paz?”,A principios de este mes,lo que provocó fuertes reproches de ambos.Al cierre este martes de su visita a Portugal, el país del cual se independizó Brasil en 1822, hizo una nueva condena a la invasión rusa de Ucrania durante un discurso en el Parlamento que fue interrumpido por diputados de extrema derecha afines a Bolsonaro., aunque el propio Lula desestimó luego la protesta."Condenamos la violación de la integridad territorial de Ucrania. Creemos en un orden basado en el respeto al derecho internacional y en la preservación de las soberanías nacionales", dijo el mandatario brasileño.El fin de semana, en su primera conferencia de prensa con su par portugués, Marcelo Rebelo de Sousa, Lula reiteró que Brasil votó en la ONU una condena a la invasión del territorio ucraniano y negó equiparar a Ucrania con Rusia.Pero también dijo que cualquiera que no hablara de paz estaba contribuyendo a la guerra.Todos pensamos que Rusia cometió un error y ya lo hemos condenado en todas nuestras decisiones de la ONU. Pero creo que la guerra ya ha comenzado, la guerra debe detenerse ahora. Y, para parar la guerra, tiene que haber alguien con quien hablar”, dijo.Lula, de 77 años, no ha ido a Ucrania, pero este mes estuvo en China y Emiratos Árabes Unidos y dijo que quería sumar a ambos países a una mediación para poner fin a la guerra.El socialista Sánchez visitó Kiev el 23 de marzo pasado, en vísperas del primer aniversario de la invasión rusa, y prometió que España, que es miembro de la OTAN, entregaría a Ucrania diez tanques Leopard 2A4 de fabricación alemana.y que han generado también rechazo en Estados Unidos y la UE, que dan armas a Kiev para resistir la invasión.El plan propone que Rusia devuelva a Ucrania la península de Crimea, que se anexó en 2014, pero que ceda los territorios que conquistó en el marco de la invasión lanzada en febrero de 2022.Además, pide que la OTAN, la alianza militar liderada por Estados Unidos, dé garantías a Rusia de que no seguirá extendiendo sus fronteras hacia el este, renunciando, al parecer, a incorporar a Ucrania.Rusia dice que uno de los motivos centrales por los que invadió Ucrania es porque Estados Unidos rechazó exigencias de que la OTAN no continuará ampliándose hacia el este de Europa.informó la agencia de noticias Europa Press.Las palabras del presidente Lula, que ya gobernó Brasil entre 2003 y 2010, fueron recibidas con aplausos por las bancadas de la izquierda.Los doce diputados del partido ultraderechistaAnte esos desplantes,Otro de los temas en la agenda española de Lula serán las negociaciones porEspaña asume la presidencia rotatoria de la UE en julio, mientras que Brasil asumirá simultáneamente el papel equivalente en el Mercosur, el bloque comercial que también integran Argentina, Paraguay y Uruguay.Ambas partes se han manifestado ansiosas por finalizar los aspectos pendientes.La ratificación se estancó debido a las preocupaciones de la UE sobre la deforestación de la selva amazónica en Brasil durante el mandato del predecesor de extrema derecha de Lula.La reelección en octubre pasado de Lula, que en enero asumió su tercera presidencia en Brasil con una agenda ambientalista, entre otras cosas, disipó esos temores, según dijeron funcionarios españoles.Bolsonaro destituyó y recortó poderes a funcionarios ambientales, alentó la extracción ilegal de oro en áreas indígenas y el agronegocio, lo que resultó en un aumento en la deforestación a su ritmo más rápido en dos décadas.Francia, por ejemplo -la segunda economía de la UE detrás de Alemania- sigue preocupada por proteger a sus agricultores de los productos importados de América Latina.En España, Lula también enfrentará el rechazo de la ultraderecha, que tiene representantes en el Congreso de los Diputados con el partido Vox.El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, criticó este martes las visitas de Lula y otra que hará el presidente de Colombia, Gustavo Petro, también de izquierda.En rueda de prensa en el Congreso, Espinosa de los Monteros identificó a ambos con "la estrategia" que busca "extender la ruina, miseria, colectivización y acabar con la libertad y riqueza de los países de ambos lados del Atlántico". Por ello, Vox no participará en ningún acto que se les ofrezca, dijo.