Francia afirmó que solamente el COI define la exclusión de los atletas rusos de París 2024

Amelie Oudea-Castera, ministra de deportes francesa / Foto: TW @AOC1978

459 jours avant les Jeux Olympiques

492 jours avant les Jeux Paralympiques



Vous allez voir, ça va être un truc de fada 😉 pic.twitter.com/q4bOvWat1l — Paris 2024 (@Paris2024) April 24, 2023

La ministra de Deportes francesa declaró este martes que será el(COI) el que tome "una decisión soberana" con respecto a laMientras que los torneos clasificatorios ya comenzaron en algunas disciplinas, una comisión de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE) organizó una audiencia pública para la redacción de un informe sobre la participación de rusos y bielorrusos en los próximos Juegos Olímpicos, informó la agencia de noticias AFP., la ministra francesa de Deportes, intervino en nombre del anfitrión de los Juegos, programados en París del 26 de julio al 11 de agosto de 2024. A través de un video, aseguró queEl ministro de la Juventud y de Deportes ucraniano,, pidió a la Asamblea Parlamentaria seguir, con la prohibición de que participen los deportistas rusos y bielorrusos, informó AFP.Los representantes del COI, entre ellos Gaby Ahrens, antigua tiradora deportiva y presidenta de la Comisión de Deportistas de la Asociación de Comités Nacionales Olímpicos de África (ACNOA), hicieron un llamamiento a "no condenar a los deportistas" por las maniobras de sus dirigentes.El COI recomendó en marzo la reintegración de los deportistas rusos y bielorrusos en las competiciones internacionales, bajo bandera neutral y "a título individual", es decir, sólo participaciones personales y no de equipos, en caso de que no reciban fondos del Estado ruso o compañías afiliadas.Además, tampoco podrán participar quienes hayan apoyado activamente la guerra en Ucrania o que estén relacionados con el Ejército ruso. La organización aún no ha tomado una decisión al respecto.