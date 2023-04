Claves para evitar la infección urinaria, una afección que sufre el 50% de las mujeres

Entre el 4 y el 10% de las embarazadas pueden tener bacterias en la orina pero sin presentar síntomas / Foto: 123RF.

Síntomas

La infección urinaria constituye uno de los problemas más frecuentes en nuestro país, sumado a los largos periodos de restricciones y a la falta de controles con los profesionales algunos cuadros como dolor, ardor, orinar frecuentemente pueden agravarse y volverse crónicos. pic.twitter.com/y26IbKfYGS — Hospital de Clínicas (@Prensaclinicas) April 25, 2023

¿Qué bacterias generan la infección urinaria?

Beber abundante agua, limpiarse los genitales de adelante hacia atrás y orinar luego de las relaciones sexuales son tres hábitos que podrían disminuir la aparición de infección urinaria, una afección que la mitad de las mujeres tendrán en algún momento de su vida, según informaron especialistas del Hospital de Clínicas.“Es posible adoptar algunas medidas para prevenir una infección urinaria. No garantizan que una persona no se enferme, por supuesto, pero podrían colaborar en la disminución de la aparición. Entre las principales podemos mencionar algunos hábitos como beber abundante agua ya que eso arrastra gérmenes, limpiarse los genitales de adelante hacia atrás y orinar luego de las relaciones sexuales", señaló Florencia Fulco, de la División Urología del Hospital de Clínicas, en un comunicado difundido por el centro de salud.La especialista también sostuvo que "lospodrían fortalecer la inmunidad del árbol urinario. Si bien esto no está acabadamente confirmado por los estudios, tampoco tiene efectos colaterales”."Habitualmente los motivos de consulta suelen ser, la sensación imperiosa y constante de orinar, orinar frecuentemente y en pequeñas cantidades, o al terminar de orinar sentir que no se vació totalmente la vejiga; también son frecuentes elo pelviano y lao con sangre", añadió.Cuando la infección alcanza los riñones aparece el, y se pueden agregar náuseas y vómitos."En las mujeres es frecuente la infección urinaria recurrente, que puede tener épocas de recrudecimiento con temporadas sin síntomas. Algunas personas tienen, como la litiasis, la hiperplasia prostática benigna, una sonda vesical, el haber recibido antibióticos por otras causas en los días previos, el antecedente de haber tenido cirugías urológicas, los niños que nacen con malformaciones del árbol urinario o los pacientes inmunocomprometidos”, sostuvo.Según Fulco, se trata de una infección altamente frecuente y, al cual "si no es tratada hasta el 60% desarrollarán una infección urinaria baja o una pielonefritis, con todo el riesgo obstétrico que ello implica".Losde padecerlas ytendrán algún episodio de infección urinaria a lo largo de su vida."También laes una etapa en la que las infecciones urinarias aparecen con mayor frecuencia debido a que la disminución del estrógeno disminuye el grosor y funcionamiento del epitelio de la vejiga y de la uretra", agregó.La especialista indicó que lostienen dos picos de mayor incidencia: antes del año de vida y luego de los 50 relacionado a losLa bacteria responsable en el 75% de las infecciones urinarias es la, un tipo de germen habitualmente encontrado en el tracto gastrointestinal, a la que le siguen en orden de frecuencia las Klebsiellas (7,5%), los estafilococos (6%), otras enterobacterias (4,7%) o Proteous (4,7%).Finalmente, en relación al diagnóstico, indicó que “el primer estudio que corresponde pedir es un, que en general se informa en el momento, y además un, que suele demorar alrededor de 72 horas".