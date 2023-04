Reflexiones de la vida diaria: "Analízame, analízate"

Analízame, analízate

No debe ser casualidad que Buenos Aires sea una de las ciudades con más sicólogos del mundo. Simplemente es consecuencia de la locura generalizada en la que vivimos. Porque por un instante,Siempre pensé que es una buena profesión la de psicólogo o terapeuta. PorqueEs más: hay algunos terapeutas que cobran recargo por escucharte y decir: “ajá”.Yo tuve varias épocas en queAhora si de psiquis se trata, confieso que hice terapia un par de veces. Pero no me fue bien. Al primero que fui le dije: “Doctor, tiene que ayudarme. Siento que me voy a morir en cualquier momento”. Y el tipo me contestó: “entoncesNo es fácil encontrar al terapeuta ideal para uno. No es que hay un negocio y un vendedor de psicólogos que te sugiera “ay, enganchate con este de barba que te queda fenómeno” o. Hay que tener un poco de onda con el profesional. Y no acosarlo en Tinder en caso del lógico enamoramiento por transferencia. Que ahora con el banco por internet es mucho más fácil que antes.Y como cuesta encontrar al adecuado, probé con varios. No siempre tuve suerte. A una le plantié mi problema explicándole:Y después si, encontré un analista que me gustó. Era austríaco. Estuve como seis años con él. Sentía que me escuchaba, que me prestaba atención, que me entendía. Hasta que un día, me defraudó, cuando me dijo, en su típico acento germánico: “Disculpa usted. No habla la castellano yo”.Intenté con otro, porque esto de hacer humor no es fácil. Muchos creen que la vida es color de rosa, que es todo el día jarana. Y le dije a la analista: “Vea, licenciada. Yo creo que sé cuál es mi problema. Y es que por mi profesión,Llegado a este punto hay que hacer una clara distinción: no es lo mismo un sicólogo que un siquiatra. Un siquiatra puede recetar todo tipo de pastillitas de felicidad.Muchas veces el inconveniente reside en que uno no sabe del tema. Como ese día que un terapeuta me recomendó: “Vea. En estos casos usted tiene que aplicar sicología inversa”. Y ahí al toqué, me senté en su sillón, lo empujé al diván y le dije que había pasado el tiempo de la sesión y quePero es bravo tener problemas mentales y que no te los solucionen. Como mi amigo Alfredo, que era tan paranoico que le puso espejitos retrovisores a la bicicleta fija.Y hay otros casos de personas que uno sabe que no hay sicología que lo solucionen. Todos conocemos a alguien así. Tal es el caso de un primo, llamémoslo Cacho.y le pregunta: “¿En qué lo hace pensar esto?”El siquiatra toma otra hoja de papel, y dibuja un arbolito y una casita y le vuelve a preguntar en qué lo hace pensar el dibujo.El siquiatra dibuja una y otra cosa, sumamente sencillas: un dado, un auto, una manzana, y la respuesta es siempre la misma: “sexo, sexo, sexo.”Finalmente, un poco harto, el analista le dice:“¿Yo?” Dijo Cacho,Como dije al principio, Buenos Aires es un lugar donde no solo hay muchos psicólogos, sino que además, la gente puede hablar abiertamente del tema. El otro día, sin ir más lejos, estaba tomando un café con una amiga que me tira: “la verdad es que viéndote, me parece que tus 15 años de terapia fueron al cuete”. “¿Por qué? ¿Me ves angustiado?”“Si”, me dijo, “pero no lo suficiente”.Por último, baste decir que en mi caso, y por sugerencia de mi terapeuta, para no sentirme diferente a los demás, traté de comportarme normalmente por un tiempo.